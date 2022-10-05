إلياس بو صعب: لبنان حصل على جميع المناطق البحرية وإسرائيل لا تملك أي حق في قانا

أعلن إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الثلاثاء تسليم الوسيط الأميركي رد لبنان قائمة بتعديلات يرغب في إدخالها على اقتراح بشأن كيفية ترسيم حدود بحرية متنازع عليها مع إسرائيل.

ويتنقل الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل منذ العام 2020 في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وأرسل هوكشتاين مسودة اقتراح إلى بيروت الأسبوع الماضي. وبحثها الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الإثنين.

وقال إلياس بو صعب إنه تم تسليم لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان "التعديلات" التي تريدها بيروت، دون الخوض في تفاصيل التعديلات. ومضى قائلا إنه لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره، ولفت في نفس الوقت إلى أن الرد لا يعني الموافقة على المسودة، وأننا "خلصنا المفاوضات".

وفي حديثه إلى محطة (إل.بي.سي.آي) التلفزيونية المحلية، أشار بو صعب إلى إنه تم التوصل إلى مسودة الاتفاق من خلال التفكير "خارج الصندوق". وأضاف "بدأنا نتحدث عنه كأنه صفقة تجارية".

ويبدو أن المسودة المؤلفة من عشر صفحات تتضمن ترتيبا يتم بموجبه إنتاج الغاز من قبل شركة بترخيص لبناني في حقل قانا المتنازع عليه، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات.

واقترح مسؤولون لبنانيون علنا إشراك شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية في العملية. وقال مصدر مطلع لرويترز إن مسؤولا إسرائيليا كبيرا التقى بممثلين للشركة الفرنسية في باريس يوم الإثنين.

وقال بو صعب، إنه بحسب مسودة الاتفاق، حصل لبنان على جميع المناطق (البلوكات) البحرية التي يعتبرها تابعة له. وأضاف "لبنان لن يدفع قرشا من حصته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاقية ولا حقوق لإسرائيل في قانا".