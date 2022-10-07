نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا

مُنحت جائزة نوبل للسلام الجمعة في أوسلو للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، ومنظمتي "ميوريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت ريس أندرسن للصحافيين إن الفائزين "أنجزوا جهوداً مذهلة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعسف في استخدام السلطة. لقد أثبتوا معاً أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية".