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نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا
حقوق النشر  JONATHAN NACKSTRAND/AFP

مُنحت جائزة نوبل للسلام الجمعة في أوسلو للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، ومنظمتي "ميوريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت ريس أندرسن للصحافيين إن الفائزين "أنجزوا جهوداً مذهلة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعسف في استخدام السلطة. لقد أثبتوا معاً أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية". 