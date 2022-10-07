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ألمانيا

الحكومة الألمانية تتوقع حدوث ركود اقتصادي عام 2023

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بقلم:  يورونيوز
تعمل الروبوتات على هيكل سيارة كهربائية في خط التجميع في مصنع الشركة الألمانية Volkswagen AG (VW) تسفيكاو، ألمانيا، فبراير 2020.
تعمل الروبوتات على هيكل سيارة كهربائية في خط التجميع في مصنع الشركة الألمانية Volkswagen AG (VW) تسفيكاو، ألمانيا، فبراير 2020.   -   حقوق النشر  AP Photo

يتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حدوث ركود بنسبة 0,4 بالمئة وتضخم بنسبة 8 بالمئة العام المقبل في ألمانيا، بحسب عدد صحيفة بيلد اليومية الذي ينشر الجمعة.

واعتمدت الصحيفة الألمانية على ما يسمى بتوقعات الحكومة لـ"الخريف" والتي من المقرر نشرها الأربعاء المقبل.

هذه التوقعات مماثلة لتلك التي نشرتها في 29 أيلول/سبتمبر خمسة معاهد ألمانية (دي آي دبليو، آي إف أو، آي إف دبليو، آي دبليو اتش وآر دبليو آي) في تقرير الخريف الخاص بها.

وتوقعت المعاهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,4 بالمئة في عام 2023 بعد نموه بنسبة 1,4 بالمئة عام 2022 وتضخما بنسبة 8,8 بالمئة العام المقبل مقابل 8,4 بالمئة هذا العام.

ووفق صحيفة بيلد، يتوقع هابيك أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف في عام 2023 إلى 5,4 بالمئة، من 5,2 بالمئة في عام 2022.

المصادر الإضافية • ا ف ب