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اليونان

زلزال بقوة 5 درجات بضرب وسط اليونان دون أنباء عن إصابات

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بقلم:  يورونيوز
كنيسة يونانية أرثوذكسية متضررة بعد زلزال قوي في قرية أركالوكوري بجزيرة كريت الجنوبية باليونان، سبتمبر 2021.
كنيسة يونانية أرثوذكسية متضررة بعد زلزال قوي في قرية أركالوكوري بجزيرة كريت الجنوبية باليونان، سبتمبر 2021.   -   حقوق النشر  Harry Nakos/AP

ضرب زلزال بقوة خمس درجات وسط اليونان فجر الأحد دون أن ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.

وذكر مرصد أثينا الوطني أن الزلزال الذي ضرب تحت سطح الماء وقع الساعة 1,02 بالتوقيت المحلي (22,02 بتوقيت غرينتش) على عمق 12,7 كلم في خليج كورنث على بعد نحو 100 كلم غرب أثينا.

وشعر السكان بالهزة في العاصمة وكذلك في البيلوبونيز.

تتعرض اليونان لزلازل في شكل منتظم لوقوعها على عدد من خطوط الصدع الجيولوجي.

قضى شخصان في ساموس في تشرين الأول/أكتوبر 2020 جراء زلزال بقوة سبع درجات في بحر إيجه، أودى أيضاً بـ114 شخصا في مدينة إزمير الساحلية التركية.

المصادر الإضافية • ا ف ب