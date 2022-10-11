جنود بريطانيون يحولون شخصية مارفل الخارقة "آيرون مان" إلى واقع

اختبر الجيش البريطاني إمكانية صعود السفن البحرية باستخدام بدلات نفاثة مستقبلية تسمح لمن يرتدونها بالتحليق فوق الماء مثل شخصية مارفل الكرتونية "آيرون مان" أو الرجل الحديدي.

ونشرت شركة "غرافيتي أندستريز" Gravity Industries، الأحد، مقطع فيديو على موقع يوتيوب يستعرض فيه مشاة البحرية الملكية البريطانية "البدلة النفاثة" وهم يحلقون من قوارب مطاطية حتى الهبوط على متن سفينة الدوريات البحرية.

وأشارت الشركة أن البدلات النفاثة يمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 85 ميلاً في الساعة وتصل مدة طيرانها إلى 10 دقائق.

وقال ريتشارد براوننغ، مؤسس الشركة الرائدة في الطيران المبتكر، وهو بريطاني مخترع بحري سابق، إن هذه البدلات النفاثة ستمكن الجنود من الطيران من القوارب المطاطية الصلبة وتساعدتهم على الصعود على متن السفن الأخرى.

وتعتبر مهمات "الزيارة والصعود والبحث والحجز" (VBSS)، وهو المصطلح الذي يستخدمه الجيش الأمريكي ووكالات إنفاذ القانون، واحدة من أكثر المهام البحرية تعقيداً وخطورة.

ومن المتوقع أن تساعد هذه البدلات في تحقيق هذا الهنوع من المهمات العسكرية الصعبة من خلال الانطلاق من قارب سريع، والهبوط على متن سفينة، ثم إسقاط سلم يمكن للآخرين استخدامه للصعود على متنه.

لا تزال البدلة النفاثة تجريبية، إلا أن الرؤية المستقبلية للمشروع تتمثل في "توفير وصول سريع للغاية إلى أي جزء من السفينة المستهدفة، وتحرير اليدين على الفور لحمل السلاح، وحتى الاحتفاظ بالقدرة على الانتقال إلى الهدف أو الانسحاب الذاتي"، وفق ما ذكرته الشركة في بيان.