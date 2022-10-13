English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
كوريا الشمالية

طائرات حربية كورية شمالية تحلق قرب الحدود وسيول ترسل مقاتلات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
فرقة مدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية للجيش الشعبي الكوري الشمالي وسرب سلاح الجو خلال تمرين تدريبي
فرقة مدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية للجيش الشعبي الكوري الشمالي وسرب سلاح الجو خلال تمرين تدريبي   -   حقوق النشر  STR/AFP

حلقت نحو 12 طائرة حربية كورية شمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية الخميس، ما دفع سيول الى إرسال مقاتلات، حسبما أعلنت وكالة يونهاب.

وجاء ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ. وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع.

ونقلت وكالة يونهاب عن رئيس الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه تم رصد 10 مقاتلات أثناء تحليقها على مسافة 25 كلم شمال الحدود بين الكوريتين، بين الساعة 10,30 مساء الخميس و0,20 بعد منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، متجاوزة الخط الذي يفعل بشكل تلقائيا ردا من الجنوب.

وأرسلت سيول طائرات عسكرية من بينها إف-35 إيه المقاتلة حسبما نقلت يونهاب عن رئاسة الأركان المشتركة.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير على إجراء بيونغ يانغ تجارب على صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى الأربعاء، وفق وسائل إعلام رسمية، أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون.

ووصفت بيونغ يانغ اختباراتها الصاروخية الأخيرة بأنها تمارين نووية تكتيكية تحاكي السيطرة على مطارات ومنشآت عسكرية في كوريا الجنوبية.

المصادر الإضافية • أ ف ب