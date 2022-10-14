الكرة الأيقونة لمارادونا التي سجل بها هدف "يد الله" تباع في مزاد في لندن

سيتم بيع الكرة التي استخدمها النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا ليسجل هدفه المثير للجدل، والذي أطلق عليه تسمية "يد الله" ضد إنجلترا في مونديال المكسيك عام 1986، في مزاد علني وقد تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه استرليني.

ستبدأ المزايدات في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، قبيل أيام من انطلاق مونديال قطر، لكن يمكن للمشترين المحتملين التسجيل عبر الإنترنت، اعتبارا من 28 من الشهر الحالي حسبما أفاد موقع غراهام باد للمزادات في لندن، مضيفًا أنه يتوقع بيع الكرة مقابل 2.5 إلى 3 ملايين جنيه (قرابة 3.4 مليون دولار). وقال باد رئيس دار المزادات في بيان: "مع التاريخ المحيط بهذه الكرة، نتوقع أن تحظى بشعبية كبيرة عندما تُطرح في المزاد".

شهدت مباراة ربع النهائي عام 1986 في مكسيكو سيتي، بين الأرجنتين وإنجلترا تصعيدا حادا بسبب التوترات السياسية التي أعقبت حرب "فوكلاند"، وحسمت بهدفين متناقضين سجلهما الراحل مارادونا.

في المرة الاولى، دخل مارادونا منطقة الجزاء وارتقى مع حارس إنجلترا انذاك بيتر شيلتون وضرب الكرة في الشباك. واعترف مارادونا لاحقا بأنه سجل الهدف "قليلا برأس مارادونا وقليلا بيد الله".

وجاء الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط عندما تجاوز مارادونا خمسة مدافعين إنجليز وشيلتون، ليسجل "هدف القرن" بحسب استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2002.

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فازت الأرجنتين في هذه مباراة 2-1 بعد أن احتسب الحكم التونسي علي بن ناصر هدف مارادونا الجدلي، ليواصل منتخب بلاده مشواره نحو النهائي عندما تغلب على ألمانيا الغربية 3-2، ليتوج بلقبه العالمي الثاني بعد عام 1978 على أرضه.

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وقال بن ناصر، صاحب الكرة: "هذه الكرة جزء من تاريخ كرة القدم العالمي، يبدو أنه الوقت المناسب لمشاركتها مع العالم".

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في أيار/مايو، بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في تلك المباراة بحوالي 9.3 مليون دولار، أي أكثر من ضعف القيمة التي تنبأت بها دار سوذبيز للمزادات.

ولكن تم تجاوز رقم البيع القياسي للتذكارات الرياضية التي تم ارتداؤها في الملعب في أيلول/سبتمبر، عندما بيع قميص أسطورة كرة السلة مايكل جوردان في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين عام 1998 مقابل 10.1 مليون دولار. وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا بسبب قصور في القلب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.