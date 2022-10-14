الغزو الروسي لأوكرانيا: آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية

قالت بريطانيا يوم الجمعة إن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدما تكتيكيا في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ومن المرجح أن تتوغل في القرى جنوبي البلدة.

وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة فاجنر "من المرجح أن تظل" مشاركة بكثافة في القتال في باخموت.

وفي سياق متصل ذكرت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت أنه من المقرر الانتهاء في يوليو تموز 2023 من إصلاح جسر بين شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا، والذي تضرر في انفجار يوم السبت الماضي.

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