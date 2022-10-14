الغزو الروسي لأوكرانيا: آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية

الغزو الروسي لأوكرانيا: آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسيةمحادثة
قالت بريطانيا يوم الجمعة إن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدما تكتيكيا في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ومن المرجح أن تتوغل في القرى جنوبي البلدة.
وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة فاجنر "من المرجح أن تظل" مشاركة بكثافة في القتال في باخموت.
وفي سياق متصل ذكرت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت أنه من المقرر الانتهاء في يوليو تموز 2023 من إصلاح جسر بين شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا، والذي تضرر في انفجار يوم السبت الماضي.
أخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا لحظة بلحظة
روسيا: قتلى في قصف أوكراني لمنطقة حدودية
قالت روسيا يوم الجمعة إنها فتحت تحقيقا جنائيا في مزاعم عن قصف أوكراني لمنطقة حدودية روسية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ولم تحدد لجنة التحقيق الرسمية عدد الضحايا في الهجوم، الذي وقع يوم الخميس، وقالت إن قذائف من أوكرانيا دمرت مستودع ذخيرة في منطقة بيلجورود.
واتهم المسؤولون الروس أوكرانيا يوم الخميس بشن ضربات على مناطق حدودية طالت مدرسة ومبنى سكنيا ومحطة كهرباء فرعية.
وقال مسؤول أوكراني إن الأضرار التي لحقت بالمبنى السكني نجمت عن صاروخ روسي أطلق باتجاه أوكرانيا وأخطأ هدفه.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من روايات أي من الجانبين.
وقال حاكم إقليم بيلجورود الروسي، فياتشيسلاف جلادكوف، إن رحلات القطارات عُلقت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة بالقرب من نوفي أوسكول، وهي بلدة في الإقليم المتاخم لأوكرانيا، بعد سقوط شظايا صاروخ بالقرب من خط السكك الحديدية.
واتهمت المناطق الحدودية الروسية أوكرانيا بقصف أهداف تشمل خطوط الكهرباء والوقود ومخازن الذخيرة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.
ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن القصف، لكن مسؤولا وصف حوادث سابقة بأنها "كارما" للرد على الغزو الروسي.
وأودت الحرب، التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح جارتها الجنوبية و"تطهيرها من النازيين"، بحياة آلاف الأوكرانيين وتركت مدنا وبلدات وقرى تحت الأنقاض.
وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين، وهي اتهامات تنفيها موسكو.
عمليات الاغتصاب المنسوبة للروس في أوكرانيا "استراتيجية عسكرية" و"تكتيك متعمد"
اعتبرت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة براميلا باتن أن عمليات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا تشكل بوضوح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكا متعمدا".
وقالت باتن ردا على أسئلة وكالة فرانس برس في باريس عن استخدام الاغتصاب كسلاح في حرب أوكرانيا "كل المؤشرات تدل على ذلك".
وأضافت "عندما يتم اختطاف نساء وفتيات لأيام ثم يتعرضن للاغتصاب، حين يتمّ اغتصاب فتيان ورجال، حين نرى سلسلة من حالات تشويه الأعضاء التناسلية، حين تسمعون شهادات نساء يتحدثن عن جنود روس معهم عقاقير فياغرا، من الواضح أنها استراتيجية عسكرية. وحين يتحدث الضحايا عمّا قيل خلال عمليات الاغتصاب، من الواضح أن هذا تكتيك متعمّد لتجريد الضحايا من إنسانيتهم".
كانت باتن، وهي ممثلة خاصة للأمم المتحدة منذ 2017 وموكلة مسألة العنف الجنسي خلال فترات النزاعات، في باريس الخميس لتوقيع اتفاق شراكة مع منظمة "مكتبات بلا حدود" من أجل دعم ضحايا العنف الجنسي في فترات النزاعات.
وتحققت الأمم المتحدة من "أكثر من مئة حالة" اغتصاب واعتداء جنسي في أوكرانيا منذ بداية الحرب، لكن "الأمر ليس مسألة أرقام".
وتابعت باتن "أن يكون لدينا إحصاءات موثوق بها أمر معقّد جدًا خلال نزاع ما زال مستمرًا، ولن تعكس الأرقام أبدًا الواقع كما هو، لأن العنف الجنسي هو جريمة صامتة وأكثر جريمة لا يُبلّغ عنها ولا يُدان مرتكبوها" خوفًا من الوصمة ومن احتمال انتقام المغتصب من الضحية.
وأضافت "حالات الاغتصاب المبلغ عنها ليست سوى غيض من فيض".
اردوغان أمر الحكومة التركية لبدء العمل على "مركز للغاز" اقترحه بوتين
أمر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمر الحكومة التركية بدء العمل على "مركز للغاز" في البلاد اقترحه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الغاز الروسي إلى اوروبا على ما ذكرت وسائل إعلام تركية الجمعة.
وجاء كلام اردوغان بشأن مركز الغاز في تركيا خلال مقابلة مع صحافيين في الطائرة التي أعادته من استانا في كازاخستان حيث التقى بوتين الخميس. واوضح الرئيس التركي "أصدرنا الأمر مع السيد بوتين لوزارة الطاقة في تركيا والهيئة المعنية في روسيا بانجاز العمل بشكل مشترك".
زيلينسكي يعد بالنصر في احتفال أوكرانيا بيوم المدافعين
أحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكرى يوم المدافعين يوم الجمعة متعهدا بالنصر على روسيا وتحرير بلاده.
وفي خطاب مصور ألقاه من منطقة تلال خارج العاصمة كييف، أثنى زيلينسكي على القوات المسلحة الأوكرانية لدفاعها عن البلاد. وقال إن كل ما أخذ من أوكرانيا سيسترد، ولن يُترك أي جندي في الأسر.
وقال زيلينسكي على التلال الخضراء خارج قرية فيتاشيف، وهي موقع ثكنة عسكرية تاريخية تطل على نهر دنيبرو، "يبدو أن العدو الحالي بشره يمثل كل أعداء دولتنا الذين واجهناهم من قبل".
وأضاف "من خلال هزيمة هذا العدو، سنرد على جميع الأعداء الذين اعتدوا على أوكرانيا... سيكون هذا انتصارا لشعبنا كافة. وسيكون هذا انتصارا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير شباط، إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير المدن وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي.
وأحرزت القوات الأوكرانية تقدما في الأسابيع القليلة الماضية، لكن روسيا نفذت ضربات جوية مكثفة استهدفت منشآت للطاقة ومجمعات سكنية هذا الأسبوع.
وثيقة حكومية روسية: الانتهاء من إصلاح جسر القرم بحلول يوليو 2023
ذكرت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت أنه من المقرر الانتهاء في يوليو تموز 2023 من إصلاح جسر بين شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا، والذي تضرر في انفجار يوم السبت الماضي.
تضرر جسر القرم في انفجار ألقت روسيا مسؤوليته على أوكرانيا. واحتفل بعض المسؤولين الأوكرانيين بالتفجير لكن كييف لم تعلن مسؤوليتها.
شكوى ضد "توتال إنيرجيز" بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في أوكرانيا
رفعت جمعيتان شكوى في باريس ضد "توتال إنيرجيز" تتهم مجموعة الطاقة الفرنسية بانها استمرت باستغلال حقل في روسيا وسمحت بانتاج وقود استخدمته طائرات روسية مشاركة في النزاع في أوكرانيا، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس الجمعة.
وقد رفعت الشكوى الخميس إلى المدعي العام الوطني في قضايا مكافحة الإرهاب المختص في جرائم الحرب، جمعية داروين كلايمكس كواليشن Darwin Climax Coalition ومقرها في فرنسا وجمعية رازوم وي ستاند Razom We Stand الأوكرانية التي دعت إلى فرض حظر على صادرات الطاقة الأحفورية من روسيا.
بريطانيا: قوات تدعمها روسيا تتقدم نحو بلدة في شرق أوكرانيا
قالت بريطانيا يوم الجمعة إن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدما تكتيكيا في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ومن المرجح أن تتوغل في القرى جنوبي البلدة.
وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة فاجنر "من المرجح أن تظل" مشاركة بكثافة في القتال في باخموت.
وقالت الوزارة إن روسيا واصلت عملياتها الهجومية في وسط منطقة دونباس وتحقق تقدما "بطيئا للغاية"
روسيا تبدأ في إجلاء المدنيين من إقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا
اقترح الحاكم الذي عينته روسيا لإقليم خيرسون في جنوب أوكرانيا على السكان أن يأخذوا أطفالهم ويغادروا منازلهم حفاظا على سلامتهم في واحدة من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن موسكو تفقد قبضتها على الأراضي التي تقول إنها ضمتها.
وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأنه من المتوقع وصول أول مجموعة من المدنيين الفارين من خيرسون إلى إقليم روستوف الروسي يوم الجمعة.
وقال فلاديمير سالدو رئيس إدارة خيرسون التي نصبتها روسيا في رسالة مصورة "كل يوم تتعرض مدن خيرسون لهجمات صاروخية".
وأضاف "لذلك، قررت قيادة خيرسون منح عائلات الإقليم خيار السفر إلى مناطق أخرى من الاتحاد الروسي للراحة والدراسة".
ومضى قائلا "نقترح على جميع سكان خيرسون، إذا رغبوا في حماية أنفسهم من عواقب الضربات الصاروخية... الذهاب إلى مناطق أخرى". وتابع أن الناس عليهم "المغادرة مع أطفالهم".
وأشار إلى أن النداء بالإجلاء يستهدف في المقام الأول من يعيشون على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. ويشمل ذلك عاصمة الإقليم، وهي المدينة الأوكرانية الرئيسية الوحيدة التي استولت عليها روسيا دون أن تتعرض لأضرار جسيمة منذ بدء الغزو في فبراير شباط.
وإقليم خيرسون واحد من أربعة أقاليم أوكرانية تحتلها روسيا جزئيا وتقول إنها ضمتها في الأسابيع القليلة الماضية، لكن يُنظر إليه على أنه الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية. ومن يسيطر على الإقليم يسيطر أيضا على الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في عام 2014، وكذلك مصب نهر دنيبرو الممتد بطول 2200 كيلومتر والذي يقسم أوكرانيا إلى شطرين.
تعليق خدمة القطارات بأجزاء من إقليم بيلغورود الروسي بعد إسقاط صاروخ
قال حاكم إقليم بيلغورود الروسي، فياتشيسلاف غلادكوف، إن عمليات القطارات عُلقت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة بالقرب من نوفي أوسكول، وهي بلدة في الإقليم المتاخم لأوكرانيا، بعد سقوط شظايا صاروخ بالقرب من خط السكك الحديدية.
وقال غلادكوف على تطبيق تيليجرام إن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت صواريخ بالقرب من بلدة نوفي أوسكول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 ألف نسمة وتقع على بعد 90 كيلومترا شمالي الحدود مع أوكرانيا.
وأضاف "لحقت أضرار بخطوط الكهرباء، وتم تعليق خدمات القطارات مؤقتا" مضيفا أنه لم تقع إصابات بشرية.
واتهم غلادكوف أوكرانيا يوم الخميس بقصف مبنى سكني في مدينة بيلغورود المركز الإداري للإقليم.
وأبلغت المناطق الحدودية الروسية عن حوادث متفرقة منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير شباط، شملت، على سبيل المثال، مخازن الوقود والذخيرة. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن تلك الحوادث.
أوكرانيا تقول إنه تم تحرير أكثر من 600 منطقة خلال شهر
قالت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا إن القوات المسلحة الأوكرانية حررت أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي في الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 في إقليم خيرسون الاستراتيجي.
وذكرت الوزارة في وقت متأخر من مساء يوم الخميس أنه تم تحرير حوالي 502 منطقة سكنية في شمال شرق إقليم خاركيف حيث تقدمت القوات الأوكرانية الشهر الماضي في عمق الخطوط الروسية.
وأضافت أنه تم تحرير 43 منطقة في إقليم دونيتسك وسبعة في لوجانسك.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن "مساحة الأراضي الأوكرانية المحررة زادت بشكل ملحوظ".
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة المعركة، ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأوكراني أو مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وأعلنت موسكو "ضم" أقاليم خيرسون ودونيتسك ولوجانسك، إلى جانب زابوريجيا، في أواخر الشهر الماضي، مع تقدم هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي والشرق والجنوب. ونددت كييف والغرب بعمليات "ضم" الأراضي باعتبارها غير شرعية.
وحث حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية الذي نصبته روسيا السكان على المغادرة وسط قتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية المتقدمة.