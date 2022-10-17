عقوبات أوروبية جديدة على إيران بسبب قمع المتظاهرين والطائرات المسيرة في حرب أوكرانيا

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الاثنين ومن المرجح أيضا أن يوافقوا خلال الاجتماع على فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب حملة القمع الأخيرة التي شنتها طهران على المتظاهرين.

ومن المتوقع أن يفرض الوزراء حظر سفر وتجميد أصول على نحو 15 إيرانيا شاركوا في قمع المتظاهرين في إيران الذين خرجوا إلى الشوارع بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما خلال احتجاز الشرطة لها.

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضا مسألة نقل طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا مما يمهد الطريق أمام فرض مزيد من العقوبات المحتملة التي يمكن الاتفاق عليها في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن يوافق الوزراء أيضا على مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني من الشهر المقبل و تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتمويل شحنات الأسلحة إلى كييف.

وقال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي إن التدريب العسكري سيبدأ في منتصف نوفمبر تشرين الثاني وسيجري على أراضي الاتحاد الأوروبي في مركز في بولندا وآخر في ألمانيا.

وقامت عدة دول في الاتحاد الأوروبي بالفعل بتدريب القوات الأوكرانية بشأن كيفية استخدام أسلحة معينة وسيستمر هذا الأمر.

وسيوافق وزراء الخارجية على إضافة 500 مليون يورو أخرى (486 مليون دولار) إلى صندوق يعوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن الأسلحة التي يتم تزويد أوكرانيا بها مما يرفع إجمالي المبلغ المخصص للأسلحة في كييف إلى أكثر من 3 مليارات يورو.