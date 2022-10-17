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روسيا

شاهد: روس يودعون عائلاتهم قبل التوجه لتلقي التدريب على الحرب

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بقلم:  يورونيوز
المجندون الجدد قبل مغادرتهم لتلقي التدريبات العسكرية
المجندون الجدد قبل مغادرتهم لتلقي التدريبات العسكرية   -   حقوق النشر  AFP

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للمجندين الجدد أثناء وداعهم لعائلاتهم وأحبابهم قبل ركوب الحافلات التي ستقلهم إلى مقرات التدريبات العسكرية اللازمة قبل المشاركة في الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت صور أخرى البدء الفعلي لتدريبات المجندين، حيث شوهدوا وهم يتدربون في ميادين الرماية وأثناء قيادة الشاحنات العسكرية

وقال عمدة موسكو إن مكاتب التجنيد العسكرية في العاصمة الروسية ستغلق يوم الاثنين.

وأعلنت روسيا سابقاً التعبئة الجزئية التي تشمل نحو 300 ألف شخص يمكن تجنيدهم للانضمام إلى القوات الروسية المحاربة في أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال.