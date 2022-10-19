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الإكوادور

فيديو: مقتل اثنين إثر سقوط طائرة فوق أحياء سكنية في الإكوادور

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بقلم:  يورونيوز
رجال الإنقاذ بموقع سقوط الطائرة
رجال الإنقاذ بموقع سقوط الطائرة   -   حقوق النشر  AFP

قُتل شخصان وأصيب آخر عقب سقوط وتحطم طائرة خاصة وسط حيين مزدحمين بالسكان في شمال مدينة جواياكيل ثاني أكبر مدن الإكوادور أمس الثلاثاء.

وقالت عمدة المدينة كريستينا فيتيري إنها شاهدت الحادث بنفسها أثناء وقوعها، حيث كانت على بعد مبنيين اثنيين من موقع سقوط الطائرة.

وطبقاً للمعلومات الأولية المتوفرة عن الحادث، لم تسفر أي أضرار بالبنايات السكنية في المنطقة. 

وقام رجال الإنقاذ بتطويق موقع سقوط الطائرة.

وأكدت هيئة الطيران المدني أن الطائرة كانت في رحلة بين مدينتي مانتا، التي تبعد 380 جنوب غرب العاصمة كيتو، ومدينة جواياكيل.