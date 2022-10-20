شاهد: كوكب الأرض يبهر أول رائدة فضاء أمريكية من السكان الأصليين

قالت أول امرأة من السكان الأصليين في أمريكا بعد وصولها إلى محطة الفضاء الدولية، " أنا غارقة في رقة وجمال أمنا الأرض، وأنا فخورة لتواجدي على متن المركبة."

وأضافت نيكول مان التي وصلت إلى جانب رائد فضائي ياباني وآخر أمريكي ورائدة فضاء روسية، أنها تلقت الكثير من الصلوات والمباركة من عائلتها وأفراد القبائل.

رائدة الفضاء هي عضو في قبائل وايلاكي من قبائل راوند فالي الهندية في شمال كاليفورنيا.

عرضت مان وهي على متن محطة الفضاء هدية الطفولة من والدتها، وقالت: "أعطتني قوتي خلال الأوقات الصعبة."

قالت مان البالغة من العمر 45 عامًا، وهي كولونيل من مشاة البحرية وُلدت في بيتالوما بكاليفورنيا، إنه من المهم التعرف على التنوع على متن المحطة الفضائية. وهي حاليًا موطن لثلاثة أمريكيين وثلاثة روس ورائد فضاء ياباني.

وقالت: " إن هذا التنوع يسلط الضوء على روعة اجتماعنا معًا كجنس بشري، والأشياء الرائعة التي يمكننا القيام بها والتي يمكننا تحقيقها.