شاهد: تشيكيون يتبرعون بـ1.3 مليون دولار لشراء دبابة وإهدائها لأوكرانيا

تمكنت حملة تشيكية من جمع تبرعات وصلت إلى 33 مليون كرونة (1.3 مليون دولار أمريكي) لشراء دبابة وإهدائها إلى أوكرانيا لمساعدتها في جهود الحرب ضد روسيا.

وبالفعل تم شراء الدبابة من الجيش التشيكي وأطلق المتبرعون عليها اسم "توماش" تيمنا بأول رئيس لتشيكوسلوفاكيا توماش غاريك ماساريك (1850 – 1938).

وساهم أكثر من 11 ألف شخص في الحملة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. وقام المتبرعون بالاتفاق مع وزارة الدفاع التشيكية من أجل نقل الدبابة إلى الجيش الأوكراني.

والدبابة سوفييتية الصنع من طراز T-72 وهي محُدثة لحماية الطواقم بشكل أفضل من نسختها التقليدية ومصممة لتدمير الدبابات والعربات المدرعة والقوات وأهداف العدو المحلقة على ارتفاعات منخفضة.