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الجمهورية التشيكيه

شاهد: تشيكيون يتبرعون بـ1.3 مليون دولار لشراء دبابة وإهدائها لأوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
الدبابة التي سيتم نقلها إلى الجيش الأوكراني
الدبابة التي سيتم نقلها إلى الجيش الأوكراني   -   حقوق النشر  CZCT

تمكنت حملة تشيكية من جمع تبرعات وصلت إلى 33 مليون كرونة (1.3 مليون دولار أمريكي) لشراء دبابة وإهدائها إلى أوكرانيا لمساعدتها في جهود الحرب ضد روسيا.

وبالفعل تم شراء الدبابة من الجيش التشيكي وأطلق المتبرعون عليها اسم "توماش" تيمنا بأول رئيس لتشيكوسلوفاكيا توماش غاريك ماساريك (1850 – 1938).

وساهم أكثر من 11 ألف شخص في الحملة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. وقام المتبرعون بالاتفاق مع وزارة الدفاع التشيكية من أجل نقل الدبابة إلى الجيش الأوكراني.

والدبابة سوفييتية الصنع من طراز T-72 وهي محُدثة لحماية الطواقم بشكل أفضل من نسختها التقليدية ومصممة لتدمير الدبابات والعربات المدرعة والقوات وأهداف العدو المحلقة على ارتفاعات منخفضة.