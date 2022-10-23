ولي العهد السعودي لن يحضر القمة العربية في الجزائر بناء على نصيحة الأطباء

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان في وقت متأخر السبت إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لن يحضر القمة العربية التي ستعقد في الأول من نوفمبر- تشرين الثاني في الجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

وذكر البيان أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من الأمير محمد "أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية".

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا بشأن المكالمة الهاتفية لكنها لم تذكر أن ولي العهد لن يحضر القمة.

ومن المتوقع أن يجتمع زعماء الدول العربية في قمتهم الحادية والثلاثين التي ستعقد بالجزائر العاصمة في الأول والثاني من نوفمبر- تشرين الثاني.