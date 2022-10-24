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إندونيسيا

مقتل 14 وإصابة العشرات إثر اندلاع النار في سفينة إندونيسية

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بقلم:  يورونيوز
طاقم طبي يحاول مساعدة المصابين لنقلهم إلى مستشفى ماكاسار في أندونيسيا.
طاقم طبي يحاول مساعدة المصابين لنقلهم إلى مستشفى ماكاسار في أندونيسيا.   -   حقوق النشر  INDRA ABRIYANTO/AFP or licensors

قال مسؤول في الإنقاذ إن 14 شخصا لقوا حتفهم بعد اشتعال النار في سفينة إندونيسية في البحر بالقرب من إقليم إيست نوسا تينجارا يوم الاثنين.

وقال بوتو سودايانا مسؤول الإنقاذ المحلي لرويترز إن 14 شخصا توفوا من بين 240 تم اخلاؤهم من السفينة كما نجا 226 راكبا. وأضاف أن العدد الإجمالي لركاب السفينة غير معروف.

وظهر في مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لرويترز التأكد من صحتها بعد، مسؤولو إنقاذ يساعدون أشخاصا يرتدون سترات نجاة على النزول إلى قوارب نجاة.

ولم يتسن لرويترز إلى الآن تحديد سبب اشتعال النار في السفينة والغرض من الرحلة، لكن وكالة أنتارا الرسمية للأنباء نقلت عن وكالة النقل المحلية قولها إن السفينة كانت صالحة للإبحار.

وقال بوتو إن بيانا سابقا بالركاب تضمن 177 اسما لكن رجال الإنقاذ أنزلوا منها 240 راكبا.

وإلى الآن لم يرد متحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في البلاد على طلب التعليق.

المصادر الإضافية • رويترز