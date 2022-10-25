وصول الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف في زيارة مفاجئة (متحدث)

وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف الثلاثاء، حسبما أفاد المتحدث باسمه وكالة فرانس برس، مؤكداً زيارته المفاجئة لأوكرانيا.

وقال البنك الدولي يوم الاثنين إنه قدم 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة التي نجمت عن الغزو الروسي في 24 فبراير شباط والحرب المستمرة على أراضيها.

وأكدت روسيا على تحذيراتها من أن كييف تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" في أوكرانيا وقالت إنها ستطرح القضية، التي يرفضها الغرب، على مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء.

وبعثت روسيا برسالة في هذا الصدد إلى الأمم المتحدة الليلة الماضية، وقال دبلوماسيون إن موسكو تعتزم إثارة القضية في مجلس الأمن في اجتماع مغلق يوم‭ ‬الثلاثاء.

ومع تقدم القوات الأوكرانية إلى منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا، اتصل كبار المسؤولين الروس بنظرائهم الغربيين يومي الأحد والاثنين للتعبير عن شكوكهم.

وإليكم أبرز التطورات المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا لحظة بلحظة.