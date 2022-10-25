وصول الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف في زيارة مفاجئة (متحدث)محادثة
وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف الثلاثاء، حسبما أفاد المتحدث باسمه وكالة فرانس برس، مؤكداً زيارته المفاجئة لأوكرانيا.
وقال البنك الدولي يوم الاثنين إنه قدم 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة التي نجمت عن الغزو الروسي في 24 فبراير شباط والحرب المستمرة على أراضيها.
وأكدت روسيا على تحذيراتها من أن كييف تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" في أوكرانيا وقالت إنها ستطرح القضية، التي يرفضها الغرب، على مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء.
وبعثت روسيا برسالة في هذا الصدد إلى الأمم المتحدة الليلة الماضية، وقال دبلوماسيون إن موسكو تعتزم إثارة القضية في مجلس الأمن في اجتماع مغلق يوم الثلاثاء.
ومع تقدم القوات الأوكرانية إلى منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا، اتصل كبار المسؤولين الروس بنظرائهم الغربيين يومي الأحد والاثنين للتعبير عن شكوكهم.
وإليكم أبرز التطورات المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا لحظة بلحظة.
الرئيس الألماني يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف الثلاثاء، حسبما أفاد المتحدث باسمه وكالة فرانس برس، مؤكداً زيارته المفاجئة لأوكرانيا.
وقال شتاينماير، وفق ما جاء في نص أرسله المتحدث باسمه، "أتطلّع إلى لقائي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف".
البنك الدولي يقدم 500 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
قال البنك الدولي يوم الاثنين إنه قدم 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة التي نجمت عن الغزو الروسي في 24 فبراير شباط والحرب المستمرة على أراضيها.
جاء ذلك عشية مؤتمر ينعقد في برلين يوم الثلاثاء يناقش خلاله زعماء عالميون وخبراء تنمية ومدراء تنفيذيون كيفية إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي، الذي دخل حاليا شهره التاسع.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "يواصل الغزو الروسي التسبب في دمار هائل للبنية التحتية الأوكرانية- بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء- مع اقتراب فصل الشتاء، مما يعرض الشعب الأوكراني لمزيد من الخطر".
وأضاف "سيستخدم الجزء الجديد من التمويل للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية. نقف بحزم لدعم الشعب الأوكراني وهو يواجه هذه الأزمة التي لا مثيل لها".
وجمع البنك الدولي ما إجماليه 13 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا.
ديمقراطيون يحضون بايدن على التفاوض لإنهاء الحرب
حض نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي الاثنين الرئيس جو بايدن على السعي للتفاوض مع روسيا من أجل التوصل الى تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا، بحيث تشمل استكشاف إمكانية التوافق على ترتيبات أمنية تكون مقبولة من الطرفين.
وقال 30 نائبا ديمقراطيا في رسالة إنهم يعارضون "الغزو الروسي الشائن وغير الشرعي لأوكرانيا"، مشيرين الى اتفاقهم مع البيت الأبيض على أن التسوية تعود في النهاية الى ما تقرره كييف.
وأضاف النواب وعلى رأسهم براميلا جايابال رئيسة التجمع التقدمي بالكونغرس "لكن بصفتنا مشرّعين مسؤولين عن إنفاق عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب الأميركيين على المساعدات العسكرية في هذا النزاع، نعتقد أن مثل هذا الانخراط في هذه الحرب يحمّل أيضا الولايات المتحدة مسؤولية استكشاف جميع السبل الممكنة بجدية".
ودعت الرسالة إلى التعامل المباشر مع روسيا لإيجاد حل "يكون مقبولا من الشعب الأوكراني".