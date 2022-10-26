شاهد: أمطار غزيرة تغرق شوارع القاهرة

شهدت القاهرة وعدة محافظات أخرى سحبا رعدية رافقها هطول أمطار غزيرة بالعاصمة وعدد من المناطق الشرقية للبلاد. وتزامن سقوط الأمطار مع حالة التقلبات الجوية التى تشهدها أغلب المناطق في مصر.

وتسببت السيول الغزيرة بإغراق الشوارع وتعطيل حركة المرور على خلفية صعوبة التنقل على الطرقات التي غمرتها المياه، في حين كان المشاة يحاولون المغادرة والاحتماء من المطر.

وعادة ما تشهد العاصمة المكتظة بالسكان أكثر من 200 يوم من أشعة الشمس في السنة، على الرغم من أنها قد تتعرض للضباب الناجم عن الرطوبة والتلوث. وكثيرا ما تتسبب العواصف الخفيفة في حدوث أضرار على مستوى الطرقات والبنى التحتية في أجزاء من البلاد.

وتمّ تسجيل انخفاض فى درجات الحرارة وتراجع حدة الأمطار هذا الأربعاء في القاهرة مع وجود وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وخفيفة على شمال الصعيد.