"قرار تاريخي" الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود بحلول 2035

توصل الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لاتفاق بشأن قانون يحظر فعليا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من عام 2035، بهدف تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ.

واتفق المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة مئة بالمئة بحلول عام 2035، مما يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في التكتل الذي يضم 27 دولة.

وتضمن الاتفاق أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 55 في المئة بالنسبة للسيارات الجديدة المباعة بداية من عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما يزيد كثيرا على الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات 37.5 بالمئة بحلول ذلك الوقت.

ووصف رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي باسكال كانفين قرار الاتحاد الأوروبي بالتاريخي وغرد على تويتر قائلا "...قرار تاريخي من أجل المناخ يؤكد بشكل قاطع هدف -الوصول إلى- سيارات عديمة الانبعاثات بنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2035.."

ويمثل القانون، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لأول مرة العام الماضي، ركيزة أساسية في حزمة أوسع من تدابير الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف الاتحاد لمكافحة تغير المناخ.