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البرازيل
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بولسونارو يتقدم في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في البرازيل (رويترز)

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بقلم:  يورونيوز
البرازيليون يترقّبون النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة
البرازيليون يترقّبون النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة   -   حقوق النشر  Matias Delacroix/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

أظهرت نتائج الفرز الأولية للأصوات في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل يوم الأحد تقدم الرئيس جايير بولسونارو على منافسه الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي عادة ما يحصل حزبه العمال على دعم أقوى في المناطق التي تكون أبطأ في إعلان النتائج.

وذكرت المحكمة الانتخابية العليا بموقعها على الإنترنت أن إحصاء 5.6 بالمئة من الأصوات المسجلة على أجهزة الاقتراع الإلكتروني يُظهر حصول بولسونارو على 53.2 بالمئة من الأصوات الصحيحة مقابل 46.8 بالمئة لصالح لولا.

المصادر الإضافية • رويترز