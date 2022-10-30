بولسونارو يتقدم في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في البرازيل (رويترز)

أظهرت نتائج الفرز الأولية للأصوات في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل يوم الأحد تقدم الرئيس جايير بولسونارو على منافسه الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي عادة ما يحصل حزبه العمال على دعم أقوى في المناطق التي تكون أبطأ في إعلان النتائج.

وذكرت المحكمة الانتخابية العليا بموقعها على الإنترنت أن إحصاء 5.6 بالمئة من الأصوات المسجلة على أجهزة الاقتراع الإلكتروني يُظهر حصول بولسونارو على 53.2 بالمئة من الأصوات الصحيحة مقابل 46.8 بالمئة لصالح لولا.