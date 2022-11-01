أوكرانيا تدعو إلى طرد روسيا من مجموعة العشرين وتقول إن يد بوتين "ملطخة بالدماء"محادثة
أبرز المستجدات السياسية والميدانية من الحرب في أوكرانيا
انخفاض صادرات غازبروم في أول عشرة أشهر من 2022
قال عملاق الطاقة الروسي غازبروم يوم الثلاثاء إن صادرات الشركة من الغاز الطبيعي إلى الدول خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق انخفضت 42.6 بالمئة إلى 91.2 مليار متر مكعب في أول عشرة أشهر من 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.
كما قالت الشركة في بيان إن إنتاجها من الغاز في هذه الفترة هبط 18.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 344 مليار متر مكعب.
أوكرانيا تدعو إلى طرد روسيا من مجموعة العشرين وتقول إن يد بوتين "ملطخة بالدماء"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية يوم الثلاثاء إنه يتعين طرد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، وأكد على ضرورة إلغاء دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة المقررة في بالي الشهر المقبل.
وكتب المتحدث أوليج نيكولينكو على تويتر "لقد اعترف بوتين علنا بإصدار أوامر بشن ضربات صاروخية على المدنيين والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".
وأضاف "نظرا لأن يده ملطخة بالدماء، يجب ألا يُسمح له بالجلوس على الطاولة مع زعماء العالم. يجب إلغاء دعوة بوتين لحضور قمة بالي، وطرد روسيا من مجموعة العشرين".
ثلاث سفن شحن محملة حبوبا أوكرانية في طريقها إلى الممر البحري في البحر الأسود (مركز التنسيق)
أبحرت ثلاث سفن شحن جديدة محملة حبوبا من موانئ أوكرانية صباح الثلاثاء متجهة إلى الممر الإنساني في البحر الأسود على ما أفاد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.
وقال المركز لوكالة فرانس برس "وافقت وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على تحرك هذه السفن الثلاثاء. وأبلغ الوفد الروسي به". ويشرف المركز في إسطنبول على صادرات الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق دولي وقع في تموز/يوليو الماضي وأعلنت روسيا تعليق مشاركتها فيه قبل أيام.
بعد ليبيا وسوريا يبدو أن روسيا تجند من جديد أفراداً غير روسيين لإرسالهم للقتال في أوكرانيا مقابل وعود بحياة أفضل. الحديث هنا تحديداً عن الأفغان من جنود القوات الخاصة الذين قاتلوا إلى جانب الولايات المتحدة، ثم فروا من بلادهم بعد استيلاء طالبان مجدداً على الحكم وخذلانهم من قبل واشنطن. نقلت وكالة أسوشيتد برس عن ثلاثة جنرالات أفغان سابقين أن أفراد القوات الخاصة تلك، بعدما فروا إلى إيران، باتوا يُجندون من قبل الجيش الروسي للقتال في أوكرانيا. للمزيد عن هذا الخبر اضغط على الرابط أدناه:
أعلن المصرفي والملياردير الروسي أوليغ تينكوف مساء الإثنين تخليه عن جنسيته الروسية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، بعد أن كان قد وجه انتقادات قاسية للغزو الروسي سابقاً.
عودة المياه والكهرباء إلى كييف غداة هجمات روسية (رئيس البلدية)
قال رئيس بلدية كييف إن خدمة المياه والكهرباء "عادت" إلى كل مناطق العاصمة الأوكرانية غداة هجمات روسية تسببت بانقطاع واسع.
وأوضح فيتالي كليتشكو عبر تلغرام إن التغذية بالمياه والكهرباء "عادت بالكامل". وكانت ضربات روسية كثيفة على منشآت أوكرانية صباح الاثنين حرمت 80 % تقريبا من سكان المدينة من المياه وقطعت الكهرباء عن 350 ألف منزل.
الضربات الروسية الصاروخية تقطع الكهرباء عن نحو 350.000 مسكن في كييف
عانت أوكرانيا من انقطاع التيار الكهربي وانقطعت إمدادات المياه عن أجزاء كبيرة من العاصمة كييف الإثنين بعد موجة أخرى من الضربات الصاروخية الروسية على البنية التحتية الرئيسية.
وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 55 صاروخ كروز، وعشرات القذائف الأخرى على "أهداف مدنية" في جميع أنحاء البلاد، بعد أيام من اتهام موسكو كييف بتنفيذ هجوم على أسطولها في البحر الأسود.
ووصف مستشار الرئيس أوليكسي أريستوفيتش في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء القصف بأنه "أحد أعظم قصف لجيش الاتحاد الروسي على أراضينا". لكنه أشار إن التدمير "لم يعد كما السابق بفضل تحسين الدفاعات الجوية".
وعلى الرغم من أن الجيش الأوكراني أعلن إسقاط العديد من الصواريخ الروسية، قال رئيس الوزراء دنيس شميهال إن الضربات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في "مئات" المناطق في سبع مناطق أوكرانية.
الربح الصافي لأرامكو السعودية يرتفع 39% في الربع الثالث
قالت شركة أرامكو السعودية الحكومية المنتجة للنفط يوم الثلاثاء إن صافي ربحها في الربع الثالث ارتفع 39 بالمئة بفضل زيادة أسعار النفط الخام والكميات المباعة، ليتجاوز بذلك توقعات المحللين.
وأضافت أرامكو في بيان إلى البورصة أن صافي دخل الشركة ارتفع إلى 42.4 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر-أيلول من 30.4 مليار دولار قبل عام. ويزيد ذلك بقليل على متوسط صافي الربح المتوقع من 16 محللا والبالغ 41.7 مليار دولار.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في البيان "تعزز أرباح أرامكو السعودية القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج، والذي يعد من بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية، وفي تكامله الاستراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق".
وزادت التدفقات النقدية الحرة للشركة إلى 45 مليار دولار من 28.7 مليار دولار قبل عام. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار في الربع الثالث ما يتماشى مع هدفها، والتي سيتم صرفها في الربع الرابع.
تنضم أرامكو إلى شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون والتي أعلنت عن نتائج أعمال قوية أو قياسية في الأسابيع الأخيرة، مستفيدة من صعود أسعار الخام والغاز الطبيعي مما غذى التضخم في أنحاء العالم وأدى إلى دعوات جديدة لفرض المزيد من الضرائب على القطاع. (رويترز)
وقال الناصر "مع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط الخام سيستمر في النمو لما تبقى من العقد الجاري نظرا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة".
تركيا تؤكد على أهمية استمرار العمل باتفاق الحبوب
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لوزراء الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين الثلاثاء إن استمرار اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود أمر مهم وإنه، كمبادرة إنسانية، يجب أن يبقى الاتفاق منفصلاً عن النزاع في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات أكار في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، في أعقاب تعليق روسيا مشاركتها في الصفقة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في تموز-يوليو الفائت، والتي تهدف إلى استمرار تدفق السلع الغذائية إلى الأسواق العالمية.
وكان أكار قال لنظيره الروسي سيرغي شويغو يوم الإثنين خلال اتصال بينهما إن على موسكو إعادة تقييم قرارها.
1⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatına ilişkin son durum ele alındı. https://t.co/7gYqAPAmqZ#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/KMb53ezOkB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2022
بوتين: يمكن إنشاء مركز غاز في تركيا بسهولة تامة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين إنه يمكن إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا بسهولة تامة وتوقع أن ترغب عدة دول في أوروبا في توقيع عقود للإمدادات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال هذا الشهر إنه اتفق مع بوتين على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا.