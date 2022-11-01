أوكرانيا تدعو إلى طرد روسيا من مجموعة العشرين وتقول إن يد بوتين "ملطخة بالدماء"

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انخفاض صادرات غازبروم في أول عشرة أشهر من 2022

قال عملاق الطاقة الروسي غازبروم يوم الثلاثاء إن صادرات الشركة من الغاز الطبيعي إلى الدول خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق انخفضت 42.6 بالمئة إلى 91.2 مليار متر مكعب في أول عشرة أشهر من 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.

كما قالت الشركة في بيان إن إنتاجها من الغاز في هذه الفترة هبط 18.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 344 مليار متر مكعب.