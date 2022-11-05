شاهد | أكبر عمل تركيبي على الإطلاق وعروض مبهرة في مهرجان "نور الرياض" بالسعودية

أمضى فنان من بلجيكا نحو 8 أشهر وهو يحضر عملاً تركيبياً أطلق عليه عنوان "واحة"، يُعرض حالياً في مهرجان "نور الرياض"، في المملكة العربية السعودية.

وافتتحت النسخة السنوية الثانية من المهرجان المخصص لعروض الأنوار في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر العروض حتى الرابع من فبراير/شباط 2023.

ويحمل المهرجان هذه السنة شعار "نحلم بآفاق جديدة"، ويتم بإشراف من الهيئة الملكية.

وكتب الفنان آرنه كينزه في إنستغرام "هذه ليلة للذهاب إلى صحراء الرياض واستكشاف [عمل] واحة لأول مرة. لقد عملت أنا وفريقي لمدة 8 أشهر لإنشاء هذا التركيب الخفيف ونحن متحمسون جداً لتقديمه لكم في هذه المناظر الطبيعية الصحراوية الفريدة".

Tonight 'Oasis' light will emerge from the desert for the official opening of Noor Riyadh, illuminating the beauty of nature and showing its fragile yet powerful dialogue with us. #riyadhart #noorriyadhfestival #Noor #hervemikaeloff #artinthedesert #arnequinze #lightinstallation #publicart Posted by Arne Quinze on Thursday, November 3, 2022

وسيكون العرض التركيبي "واحة" الأكبر خلال المهرجان، كما أنه يمثل أكبر عمل تركيبي ضوئي صُمم يوماً في العالم.

ويقول القيمون على "نور الرياض" إن المشروع "يهدف إلى عرض الجمال الأسمى الذي نجده في الطبيعة"، ويصفون ذلك في بيان بـ"التجربة الساحرة التي تكتشفها في السهول الصحراوية والأطراف المحيطة بمدينة الرياض الثقافية".

ويعد "نور الرياض" من أكبر مهرجانات الأنوار في العالم، وسيتم عرض نحو 120 عملاً خلاله، تم تحضيرها بمشاركة 100 فنان من 40 دولة حول العالم.