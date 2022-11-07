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الولايات المتحدة الأمريكية
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إيلون ماسك يرد على انتقادات الديمقراطيين ويدعو الأمريكيين إلى التصويت للجمهوريين الثلاثاء

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بقلم:  يورونيوز
إيلون ماسك
إيلون ماسك   -   حقوق النشر  AP Photo/John Raoux

دعا المالك الجديد لتويتر الملياردير إيلون ماسك الإثنين الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشّحين الجمهوريين، عشية الانتخابات النصفية التي ترتدي أهمية بالغة.

وقال ماسك الذي يحظى بــ114 مليون متابع على تويتر في تغريدة "يحد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديمقراطي".

وأضاف ماسك الذي تعرض لانتقادات شديدة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن مؤخراً أن "المتشددين من الديمقراطيين أو الجمهوريين لا يصوتون قط للجانب الآخر، لذا فإن الناخبين المستقلين هم من يحددون الفائز".

والجمعة الماضية، قال بادين تعقيباً على استحواذ ماسك على تويتر إن الأخير اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.

وكان ماسك قال إنه يخطط لرفع الحظر الذي فرضه موقع تويتر على الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن ليس قبل انتهاء انتخابات منتصف الولاية الرئاسية، التي تساهم إلى حد كبير في تحديد هوية الرئيس الأمريكي المقبل في 2024. 

وحُظر ترامب للاشتباه بأنه حرّض على هجوم العام الماضي على الكابيتول (الكونغرس) الذي نفّذته مجموعة اتسمت بالعنف سعيا لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.