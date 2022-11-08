الإليزيه: ماكرون سيعلن الأربعاء رسميًا انتهاء عملية برخان في منطقة الساحل

قالت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن الأربعاء رسميًا انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بعد نحو ثلاثة أشهر من انسحاب قوات برخان من مالي.

وأفاد قصر الإليزيه أن رئيس الدولة الذي يزور مدينة تولون الفرنسية، سيلقي خطابًا سيشكل "فرصة لإعلان رسميًا انتهاء عملية برخان وتكييف كبير لقواعدنا في إفريقيا". ولن يكون لهذا الإعلان تداعيات على القوة العسكرية الفرنسية في المنطقة.

تدخلت فرنسا عسكريا في مالي بدءا من 11 يناير/كانون الثاني 2013 استجابة لطلب من الحكومة المالية آنذاك للتصدي لزحف رتل من الجهاديين على باماكو وكبرى مدن البلاد.

وفي العام الموالي، دشنت فرنسا رسميا عملية "برخان" التي كان من المقرر لها أن تصبح أطول عملياتها الخارجية منذ نهاية حرب الجزائر في عام 1962، بمشاركة نحو 5500 جندي تم نشرهم في مالي والنيجر وتشاد، ضمن شراكة مع دول منطقة الساحل والصحراء الخمس (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر وتشاد)، أعضاء مجموعة الساحل الخمس.