شكوك كبيرة حول مشاركة ساديو مانيه بكأس العالم بداعي الإصابة

سيغيب المهاجم السنغالي ساديو مانيه عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه السبت في الدوري الألماني لكرة القدم وتحوم شكوك حول مشاركته في مونديال 2022 الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في قطر.

وكتب الفريق الألماني الأربعاء في بيان "تعرض ساديو مانيه للإصابة في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى خلال فوز بايرن ميونيخ على فيردر بريمن 6-1. سيغيب أفضل لاعب إفريقي لهذه السنة عن مباراة شالكه السبت".

تابع النادي البافاري "ستجرى فحوص أخرى خلال الايام المقبلة، يتواصل بايرن مع الجهاز الطبي والاتحاد السنغالي".

وأعرب رئيس الاتحاد السنغالي أوغوستان سنغور بأنه "قلق" بشأن إصابة نجم المنتخب الوطني البالغ 30 عاماً، قبل 11 يوما من انطلاق مونديال قطر.

وقال سنغور في تصريحات لوكالة فرانس برس "تصوّروا أن تخسر فرنسا جهود (كريم) بنزيمة. نحن قلقون بعد الأنباء التي وردتنا مساء أمس" في الوقت التي كشفت فيه صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية بأن مانيه الذي حل ثانيا في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2022، سيغيب حتما عن النهائيات بعد إصابته في أربطة الركبة من دون أن تذكر أي مصدر لمعلوماتها.

وأضاف سنغور "ننتظر استشارة الجهاز الطبي (لبايرن ميونيخ) وإشعار رسمي من النادي. يتعين علينا الانتظار المعلومات الدقيقة الواردة من النادي نفسه". وتابع سنغور "إنه لاعبنا النجم، الفريق مع ساديو مانيه أو من دونه ليس هو ذاته، لكننا سنتأقلم".

والتقطت السنغال بأكلمها انفاسها بعد خروج "بالونبوا" (ساحر الكرة) مصابا من مباراة فريقه ضد فيردر بريمن بعد مرور 21 دقيقة، حتى أن رئيس البلاد ماكي سال قام بنشر تغريدة على حسابه تقول "ساديو، أتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة إثر إصابتك خلال مباراة بايرن ميونيخ-بريمن. كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! من كل قلبي أنا معك: لكي يباركك الله!".

Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l’ai dit: Sadio, cœur de Lion ! De tout cœur avec toi !Dieu te bénisse ! — Macky Sall (@Macky_Sall) November 9, 2022

وتوج المنتخب السنغالي بطلا لكأس الأمم الافريقية مطلع العام الحالي للمرة الأولى في تاريخه وسيعلن مدرب المنتخب أليو سيسيه عن تشكيلته الرسمية المشاركة في مونديال قطر بعد يومين، علما بأن القرعة اوقعت "أسود التيرانغا" في المجموعة الأولى الى جانب الدولة المضيفة قطر وهولندا والإكوادور.