بعدما ضرب جزر باهاماس، وصل الإعصار نيكول صباح الخميس إلى الساحل الأطلسي لولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة حيث صدرت أوامر بإخلاء السكان منازلهم، حسبما أفادت الأرصاد الجوية الأميركية.

وجاء في نشرة صدرت الساعة 08,00 بتوقيت غرينتش عن المركز الوطني للأعاصير الذي يقع مقرّه في مدينة ميامي في فلوريدا "وصل الإعصار نيكول إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي لفلوريدا، جنوب مدينة فيرو بيتش".

وقد يدفع الإعصار، المصحوب برياح قد تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا بالساعة، إلى إرجاء إطلاق صاروخ وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مرة جديدة.

وتخضع أربع مقاطعات في فلوريدا لأوامر إخلاء إلزامية، وفقًا لخدمات إدارة الطوارئ بالولاية الأمريكية.

ويهدد الإعصار نيكول مركز كينيدي للفضاء قرب مدينة أورلاندو حيث أجبر وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على تأجيل إطلاق أقوى صاروخ صنعته الوكالة على الإطلاق، من 14 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

تمّ تحديد تاريخ جديد لعملية إطلاق المهمة الأولى من برنامج "أرتيميس" الفضائي وهو 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وصاروخ "إس إل إس" مصمّم لتحمّل رياح تصل سرعتها إلى 74,4 عقدة أي نحو 137 كيلومترًا بالساعة.

وأجرت ناسا محاولتَي إطلاق لهذا الصاروخ، في نهاية آب/أغسطس ثم في بداية أيلول/سبتمبر، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلات تقنية.

لكنّ كان لا بد من إعادة "إس إل إس" إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي، من أجل الحماية من الإعصار إيان. وأُعيد "إس إل إس" إلى منصة الإطلاق في فلوريدا قبل إيان فحسب.

وستكون مهمة "أرتيميس 1" غير المأهولة الأولى من البرنامج الأميركي الكبير للعودة إلى القمر.