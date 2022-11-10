بايدن: علاقات إيلون ماسك بالدول الأخرى "تستحق أن يُنظر فيها"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إنه يعتقد أن علاقات إيلون ماسك رئيس شركة تويتر بالدول الأخرى تستحق أن يُنظر فيها.

وكان بايدن يجيب على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن ماسك يمثل تهديدا للأمن القومي وما إذا كان ينبغي أن تحقق الحكومة الأمريكية في استحواذه على تويتر بمساعدة من مجموعة سعودية.

وقال بايدن "أعتقد أن تعاون إيلون ماسك و/أو علاقاته الفنية بدول أخرى تستحق أن يُنظر فيها".

وتابع "أنا لا أشير إلى ما إذا كان يفعل أي شيء غير ملائم. أنا أقول إنها تستحق أن يُنظر فيها".

ونفى البيت الأبيض الشهر الماضي صحة تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة تبحث إجراء مراجعة تتعلق بالأمن القومي لبعض مشاريع إيلون ماسك، بما في ذلك تويتر.

وأثار شراء ماسك للمنصة مخاوف من أن شركاته، مثل شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، قد تواجه ضغوطا من دول تحاول السيطرة على الخطاب المنشور عبر الإنترنت. وأغنى رجل في العالم هو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وشركة سبيس إكس للصواريخ، من بين شركات أخرى.

وتدير تسلا مصنعا في شنغهاي بالصين، ساهم بحوالي نصف الشحنات العالمية للشركة العام الماضي.

واقترح ماسك سابقا تهدئة التوتر بين الصين وتايوان من خلال تسليم بعض السيطرة على الجزيرة إلى بكين. وقال أيضا إن الصين سعت للحصول على تأكيدات بأنه لن يتيح لديها خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لسبيس إكس.