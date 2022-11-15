شاهد: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين بنجاح إلى الفضاء قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد، من فئة "ياوغان-34، من مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.

وأطلق القمر الصناعي ياوغان-34 على متن الصاروخ "لونغ مارش - 4 سي"، وقد دخل بنجاح في مداره كما كان متوقعا. وسوف يستخدم هذا القمر للاستشعار في مراقبة موارد الأرض في مناطقة معينة، واللتخطيط الحضري، وتقدير كمية المحاصيل الزراعية، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

ورحلة إطلاق القمر الصناعي ياوغان هي الرحلة رقم 450 لسلسلة صواريخ لونغ مارش، التي انخرطت في أول عملية إطلاق إلى الفضاء سنة 2006.