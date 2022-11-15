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الصين

شاهد: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

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بقلم:  يورونيوز
إطلاق صاروخ ضمن مهمة شنتجو -14 مع ثلاثة رواد فضاء صينيين في مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة غانسو شمال غربي البلاد. 2022/06/05 الصين
إطلاق صاروخ ضمن مهمة شنتجو -14 مع ثلاثة رواد فضاء صينيين في مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة غانسو شمال غربي البلاد. 2022/06/05 الصين   -   حقوق النشر  STR/AFP or licensors

أطلقت الصين بنجاح إلى الفضاء قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد، من فئة "ياوغان-34، من مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.

وأطلق القمر الصناعي ياوغان-34 على متن الصاروخ "لونغ مارش - 4 سي"، وقد دخل بنجاح في مداره كما كان متوقعا. وسوف يستخدم هذا القمر للاستشعار في مراقبة موارد الأرض في مناطقة معينة، واللتخطيط الحضري، وتقدير كمية المحاصيل الزراعية، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

ورحلة إطلاق القمر الصناعي ياوغان هي الرحلة رقم 450 لسلسلة صواريخ لونغ مارش، التي انخرطت في أول عملية إطلاق إلى الفضاء سنة 2006.