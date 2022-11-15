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الولايات المتحدة الأمريكية

عدد سكان العالم يصل إلى ثمانية مليارات نسمة (الأمم المتحدة)

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بقلم:  يورونيوز
سوق في جالاندهار بالهند.
سوق في جالاندهار بالهند.   -   حقوق النشر  أ ف ب

يتجاوز عدد سكان العالم عتبة ثمانية مليارات الثلاثاء، بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن "هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب".

ترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية إذ أن الناس باتوا يعمّرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية.

كما أن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصا في بلدان العالم الأكثر فقرا، ومعظمها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ما يعرّض أهداف التنمية إلى الخطر.

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وفاقم النمو السكاني التداعيات البيئية للتنمية الاقتصادية. لكن فيما يخشى البعض من أن يتجاوز عدد ثمانية مليارات نسمة إمكانيات الكوكب، يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قبل الأشخاص الأكثر ثراء.