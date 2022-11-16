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إندونيسيا

مجموعة العشرين تعترف بأن "الحرب في أوكرانيا" تقوض الاقتصاد العالمي (البيان الختامي)

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بقلم:  يورونيوز
قمة مجموعد الـ 20 في إندونيسيا.
قمة مجموعد الـ 20 في إندونيسيا.   -   حقوق النشر  أ ب

أعلنت مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتها في جزيرة بالي الإندونيسية الأربعاء أن "غالبية" الدول الأعضاء فيها "تدين بحزم الحرب في أوكرانيا" معتبرة أن هذا النزاع "يقوض الاقتصاد العالمي".

وأكد أكبر عشرين اقتصادا في العالم في البيان المشترك أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".

أردوغان يؤكد أنه "واثق" من أن الاتفاق حول الحبوب الأوكرانية سيتم تمديده
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه "واثق" من أنه سيتم تجديد الاتفاق المتعلق بصادرات الحبوب الأوكرانية. وأردوغان هو أحد مهندسي هذا الاتفاق الموقع بين روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة والذي سمح بتصدير نحو 11 مليون طن من الحبوب، لكن تنتهي مدته الجمعة.

المصادر الإضافية • الوكالات