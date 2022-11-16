الولايات المتحدة تضيف ألوان قوس قزح إلى شعارها خلال كأس العالم في قطر

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإضافة ألوان قوس قزح إلى شعارها خلال مونديال الدوحة الذي تستضيفه قطر، إيمانا منها بدعم حقوق مجتمع "الميم" في الدولة الخليجية. ويمكن رؤية شعار الفريق الأمريكي بوضوح في إحدى مساحات العمل الإعلامية في ساحة التدريب حيث يوجد الفريق.

وعلى ما يبدو فقد اختارت الولايات المتحدة أن تتحدى "جاذبية" الفيفا على الفور وتضع علامة بألوان قوس قزح، وقد أشار قائد النقابة غريغ برهالتر إلى أنه من المهم أن يتم طرح هذه القضايا بشكل صريح وعلني.

خلال الأسبوع الماضي وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" دعوة إلى 32 دولة مشاركة في كأس العالم وطلبت "التركيز على كرة القدم" و"عدم الدخول في معارك سياسية". وتستضيف قطر أكبر بطولة كروية عالمية، خلال الفترة من 20 نوفمبر-تشرين الثاني حتى الـ 18 ديسمبر-كانون الأول، كأول دولة عربية وإسلامية تنظم هذه الدورة.