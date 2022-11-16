شاهد: متظاهرون أرجنتينيون يطالبون كوكا كولا بسياسات مستدامة وصديقة للبيئة

تجمع متظاهرون أمام مصنع شركة كوكا كولا للمياه الغازية في روزاريو بالأرجنتين، احتجاجاً على سياسات الشركة فيما يتعلق بالتعليب والتعبئة، مطالبين الشركة بالبدء باتباع سياسات مستدامة وصديقة لللبيئة عبر استخدام عبوات قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للإرجاع.

تأتي هذه المظاهرة تزامناً مع انعقاد قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة كوب 27 في شرم الشيخ بمصر.

واستعان المتظاهرون بدمية كبيرة لدب قطبي، حشوها بعبوات المياه الغازية البلاستيكية الفارغة لتسليط الضوء على التأثير البيئي لها على المناخ والكائنات الحية.