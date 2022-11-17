English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
رياضة

جياني إنفانتينو بلا منافس لولاية ثالثة على رأس فيفا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يسير خلال قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا - بالي - إندونيسيا. 2022/11/15
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يسير خلال قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا - بالي - إندونيسيا. 2022/11/15   -   حقوق النشر  أ حمد إبراهيم/أ ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس أن رئيسه منذ عام 2016 السويسري جاني إنفانتينو، سيكون المرشح الوحيد في آذار/مارس المقبل لولاية ثالثة تواليا.

وقالت الهية العالمية في بيان قبل ثلاثة أيام على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، (بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل): "لم يتم تقديم أي ترشيح آخر من قبل الاتحادات الأعضاء في فيفا، قبل المؤتمر الانتخابي المقرر في كيغالي في 16 آذار/مارس 2023".

المصادر الإضافية • أ ف ب