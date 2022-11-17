جياني إنفانتينو بلا منافس لولاية ثالثة على رأس فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس أن رئيسه منذ عام 2016 السويسري جاني إنفانتينو، سيكون المرشح الوحيد في آذار/مارس المقبل لولاية ثالثة تواليا.

وقالت الهية العالمية في بيان قبل ثلاثة أيام على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، (بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل): "لم يتم تقديم أي ترشيح آخر من قبل الاتحادات الأعضاء في فيفا، قبل المؤتمر الانتخابي المقرر في كيغالي في 16 آذار/مارس 2023".