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بوليفيا

شاهد: أفراد من مجتمع الإيمارا في بوليفيا يصلون في معبد للإنكا من أجل هطول الأمطار

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بقلم:  يورونيوز
السكان الأصليون لمجتمع أيمارا يصلون من أجل المطر على جبل إنكا بوكارا المقدس في تشيكيباتا ببوليفيا.
السكان الأصليون لمجتمع أيمارا يصلون من أجل المطر على جبل إنكا بوكارا المقدس في تشيكيباتا ببوليفيا.   -   حقوق النشر  أ ب

صعد أفراد مجتمع أيمارا من السكان الأصليين في بوليفيا إلى قمة تلة إنكا بوكارا المقدسة في ضواحي العاصمة لاباز الأربعاء للصلاة من أجل هطول الأمطار. وأشار سكان مجتمع أيمارا المؤمنون إلى أنهم بحاجة ماسة إلى هطول الأمطار من أجل محصولهم الزراعي ومواشيهم.

قالت روكسانا أليخو، إحدى زعيمات المجتمعات الريفية في أيمارا "الأمطار لم تهطل منذ العام الماضي، نحن بحاجة إلى أداء هذه الطقوس في الكثير من الأحيان للتبرك بهطول الأمطار خاصة وأنها أصبحت نادرة جدا". 

قاد قس إنجيلي الصلاة من أجل هطول الأمطار في موقع آثري لحضارة الإنكا القديمة يقع بالقرب من بحيرة تيتيكاكا.

يعتمد مجتمع أيمارا الزراعي على زراعة البطاطس والفاصوليا والجزر والكينوا والبازلاء التي تعد جزءا أساسيا من نظامهم الغذائي التقليدي.

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تعاني بوليفيا من جفاف شديد أرجعت السلطات في لاباز أسبابه للتذبذب المناخي "النينيا"، الذي يؤثر على سبع مناطق أخرى في البلاد. وتتوقع السلطات هطول الأمطار في ديسمبر- كانون الأول المقبل، لكنها في غضون ذلك دعت السكان إلى الاقتصاد باستخدام المياه.

المصادر الإضافية • أ ب