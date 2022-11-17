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البحرين
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الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يعتزم زيارة البحرين

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بقلم:  Euronews
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يغادر بعد إلقاء خطاب في إكسبو 2020 في دبي ، الإمارات العربية المتحدة. 2022/01/31
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يغادر بعد إلقاء خطاب في إكسبو 2020 في دبي ، الإمارات العربية المتحدة. 2022/01/31   -   حقوق النشر  جون كمبرل/أ ب

جاء في بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يوم الخميس، أنه سيسافر إلى البحرين الشهر المقبل، مضيفا أنها ستكون أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية، بدعوة من ملكها حمد بن عيسى آل خليفة.

وجاء في البيان قوله إن الرئيس سيزور العاصمة المنامة، حيث سيلتقي في الرابع من كانون الأول ديسمبر مع الملك ومسؤولين حكوميين، وأعضاء من يهود البلاد، ويزور هرتسوغ مجلس التنمية الاقتصادي البحريني، برفقة ممثلين إسرائيليين لقطاع الأعمال.

 وفي اليوم الموالي يتحول الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي الرئيس الإسرائيلي نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل النهيان، على هامش "مناظرة أبو ظبي للفضاء"، والتي سيحضرها المسؤول الإسرائيلي، وسيمثل هذا اللقاء رابع اجتماع مع محمد بن زايد.