فيديو: الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين ضد الحكم العسكري

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على آلاف السودانين الذين تظاهروا الخميس شمال الخرطوم ضد الانقلاب الذي حصل العام الماضي وعمق الأزمة الاقتصادية للبلاد، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

والتظاهرة هي الأحدث منذ استولى عبد الفتاح البرهان قائد الجيش على السلطة في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021 وأطاح الحكومة المدنية التي تولت مقاليد الحكم عقب إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.

وتتكرر الاحتجاجات أسبوعيا وتواجهها السلطات بعنف خلف 119 قتيلا وفق لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديمقراطية، في موازاة ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية وارتفاع وتيرة الاقتتال الإثني.

وتظاهرة الخميس التي تركزت في منطقة بحري شمال العاصمة تأتي في ذكرى احتجاجات 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 التي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات.

وناهز هذا العدد يومها 15 قتيلا.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، علما أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك كان دعا الأربعاء في الخرطوم إلى ضبط النفس.

#تغطية_الثورة |



القوات الأمنية تطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة على الثائرات والثوار في مليونية السابع عشر من نوفمبر بالمؤسسة بحري.#السودان#مليونية17نوفمبر#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعيةpic.twitter.com/apQpgyisqT — الكشك نيوز (@AlkushkNews) November 17, 2022

وصرح للصحافيين "أدعو السلطات إلى أن تأمر قوات الأمن بوضوح بالتعامل مع المتظاهرين باحترام حقوق الانسان"، مطالبا عناصر الشرطة والجنود ب"عدم النظر إلى المتظاهرين كخصوم".

وهتف المتظاهرون "العسكر إلى الثكنات" فيما استهدفت هتافات أخرى تحالف الحرية والتغيير المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش بعد سقوط البشير حتى خروجه من الحكم بعد انقلاب البرهان.

ويتفاوض التحالف حاليا مع الجيش على اتفاق للخروج من الأزمة يستند إلى اقتراح جديد تولت نقابة المحامين صياغته.

وأعلن تحالف الحرية والتغيير الأربعاء أنه وافق على اتفاق من مرحلتين يستند إلى هذه المبادرة التي تنص خصوصا على تشكيل حكومة مدنية، على أن تتم لاحقا مناقشة مسألة العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسة العسكرية.

وقال البرهان الأحد "قدمت لنا وثيقة وأبدينا عليها ملاحظات لحفظ كرامة الجيش واستقلاليته"، محذرا الأحزاب السياسية من "التدخل في الجيش".