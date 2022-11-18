زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب جنوب غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل غرب إندونيسيا في وقت متأخر الجمعة، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالى الساعة 20.30 (13.30 ت غ) على عمق نحو 212 كلم جنوب غرب بينغكولو.

وأفاد "نظام التحذير من تسونامي في المحيط الهندي وتخفيف آثاره" IOTWMS في الهند بأن الزلزال قد يتسبب بتسونامي يؤثر على منطقة المحيط الهندي "بناء على البيانات التاريخية واستنادا إلى النماذج المرتبطة بتسونامي".

وأكد في تحذير أرسل على البريد الإلكتروني أن النظام "سيراقب الوضع لتحديد إن كانت الهزة تسببت بتسونامي وسيصدر المزيد من النشرات فور توافر المعلومات".

لكن فرع IOTWMS في إندونيسيا أكد على موقعه الإلكتروني عدم وجود "أي تهديد من تسونامي".

وتم تحديد مركز الزلزال قرب جزيرة إنغانو. وأفاد سكان في بينغكولو اتصلت بهم فرانس برس بأنهم لم يشعروا بالزلزال أو شعروا به بشكل خفيف.

تشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.