تونس تعرض مشاريع بقيمة 3.2 مليار دولار لشركاء دوليين

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد خلال قمة لزعماء الدول الناطقة بالفرنسية تستضيفها تونس، إن بلاده تسعى لشراكة دولية لإقامة مشاريع استثمارية بقيمة عشرة مليارات دينار تونسي أي ما يعادل 3.2 مليار دولار.

ونشرت الوزارة على حسابها على فيسبوك أن سعيد وقع أيضا على هامش القمة الفرنكوفونية اتفاقية تمويل مع فرنسا بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية.

والرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين قادة دول مجموعة الفرانكفونية الذين يجتمعون في جزيرة جربة يومي السبت والأحد.

وكان معهد الإحصاء الحكومي التونسي قد أشار مؤخرا إلى نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوما بنمو قطاع الخدمات. كان الاقتصاد قد نما بنسبة 1.7 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.