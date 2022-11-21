شاهد: شهابٌ يضيُ سماء النرويج بطيف من الألوان

أضاء شهاب، أمطره نيزك تاريد، سماء مناطق جنوب غرب النرويج أثناء احتراقه في الغلاف الجوي، مساء يوم السبت الماضي، وفق ما أكد علماء فضاء نرويجيون.

وأوضح مدير شبكة النيازك النرويجية، مورتن بيليت، لوكالة فرانس برس أن ضياء الشهاب الذي أُطلق عليه "بولييد" كانت "قوية جداً، عندما احترق تماماً في الغلاف الجوي".

وأثناء احتراق الشهاب، انتشرت في السماء أشعة بألوان متعددة، وقال شاهد العيان، بير سكرام، لإذاعة "إن أر كي": "فجأة أصبح الشهاب ساطعاً، أعتقدت في البداية أنها مركبة تجرّ وراءها حزمة شعاعية، لكن بعد ذلك نظرت إلى السماء فرأيت ضوءاً شديد التوهج يفيض على صفيح السماء ويجرّ خلفه ذيل أزرق طويل".

ونشرت شرطة المنطقة الجنوبية في النرويج تغريدة على "تويتر" تقول فيها إنها "كانت على اتصال بمعهد الأرصاد الجوية في البلاد، بشأن ما هو مفترض أن يكون نيزكاً".

ويجدر بالذكر ان النيازك هي أجسام صغيرة تسبح في الفضاء بسرعة عالية، وحين تدخل إحداها في الغلاف الجوي للأرض أو لكوكب آخر كالمريخ، فإنها تحترق مشكّلة كرة ملتهبة يُطلقُ عليها اسم شهاب.