مونديال 2022: انتهاء أقوى مواجهات دور المجموعات بتعادل إسبانيا وألمانيا 1-1

انتهت ما صُنّفت الموقعة الأقوى على الإطلاق في دور المجموعات لمونديال قطر بالتعادل بين إسبانيا وألمانيا 1-1 الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، فتجنبت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات احراجاً مبكراً.

ودخل العملاقان استاد البيت في الخور في ظروف متناقضة، فإسبانيا حققت انتصاراً كاسحاً تاريخياً على كوستاريكا 7-صفر، فيما سقطت ألمانيا أمام اليابان 1-2 ما جعلها مهددة بالخروج من الدور الأول للمرة الثانية توالياً.

لكن الفوز الذي حققته كوستاريكا على اليابان صفر-1، جعل من مواجهة استاد البيت غير حاسمة لألمانيا، لأن آمالها تبقى معلقة حتى الجولة الأخيرة حين تلتقي المنتخب الأمريكي الشمالي حتى لو كانت خسرت الأحد، وهذا ما لم يحصل.

وبدا فريق المدرب لويس إنريكي في طريقه لتجديد الفوز على الألمان بعدما اكتسحهم 6-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في دوري الأمم الأوروبية، وذلك بتقدمه عبر البديل ألفارو موراتا (62)، لكن "مانشافت" ردَّ عبر بديل أيضاً هو نيكلاس فولكروغ (83).

وبقيت ألمانيا في ذيل الترتيب بنقطة، مقابل 4 لإسبانيا و3 لكل من اليابان وكوستاريكا.

وتقام الجولة الختامية الخميس، حيث تلتقي إسبانيا مع اليابان على استاد خليفة في الريان، فيما تعود ألمانيا الى البيت لمواجهة كوستاريكا. وحالياً تتصدر إسبانيا المجموعة بأربع نقاط تليها اليابان بثلاث وكوستاريكا بثلاث وألمانيا بنقطة.

بديلان يفرضان التعادل

ونجح البديل موراتا في إشعال اللقاء حين وضع إسبانيا في المقدمة بعد عرضية من جوردي ألبا تابعها مهاجم أتلتيكو مدريد بقدمه اليمنى من زاوية صعبة في شباك نوير (62).

وانتفضت ألمانيا في الدقائق العشرين الأخيرة بعد تبديلات بالجملة، وكان جمال موسيالا قريباً من إدراك التعادل لكن سيمون تألق وأنقذ بلاده (73).

وعبر البديل نيلاكس فولكروغ، أدركت ألمانيا التعادل بعدما سقطت الكرة أمامه في منطقة الجزاء حين حاول زميله جمال موسيالا الالتفاف على المدافع، فأطلقها مهاجم فيردر بريمن صاروخية في شباك سيمون (83).

وحصل البديل الآخر لوروا سانيه على فرصة ذهبية لخطف الفوز، لكن الكرة طالت عنه لحظة محاولته مراوغة سيمون، ما سمح للدفاع بالتدخل لقطعها (5+90).