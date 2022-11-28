فيديو: تكدس السجون بسبب الأعداد القياسية للسجناء في فرنسا

وصل عدد السجناء في سجون فرنسا إلى رقم قياسي أدى إلى تكدس المحبوسين في ظل عدم توفر الإمكانيات اللازمة لاستيعابهم جميعاً.

وطبقاً لإحصاءات وزارة العدل الفرنسية، وصل عدد السجناء إلى 72,809 يعيشون في مساحات ضيقة لا تستوعب أكثر من 60,700 شخص.

وبالرغم من الرقم القياسي، لا يزال معدل السجناء لكل 100 ألف مواطن في فرنسا متوسطاً مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

إلا أن هذا المعدل في طريقه للارتفاع من 92 إلى 107% إذا أخذنا في الحسبان إحصاء وزارة العدل الأخير.

وتشير بيانات المجلس الأوروبي إلى تساوي هذا المعدل مع دول أوروبية أخرى مثل أوكرانيا واليونان.

وينتهج القانون الفرنسي سياسة عقابية حازمة وهو ما أدى إلى وصول كثافة السجناء داخل 56 سجناً إلى 150% بينما تصل إلى 200% داخل ثلاثة سجون.

في العام الماضي، كان لدى فنلندا أقل عدد من السجناء بدول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 43,3 سجينًا لكل 100 ألف نسمة، بينما كان لدى جمهورية التشيك أكبر عدد من السجناء حيث بلغ عددهم 192.