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اليمن

فيديو: الأمم المتحدة تحذر من سوء أوضاع النازحين بمخيم جبل زيد في اليمن

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
لاجئون بمخيم جبل زيد
لاجئون بمخيم جبل زيد   -   حقوق النشر  Nariman El-Mofty/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ارتفاع معدلات انتشار الأوبئة والجوع بين النازحين بمخيم جبل زيد بسبب الحرب في اليمن.

وقالت المفوضية إن نقص التمويل الخاص بإغاثة النازحين قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات جرائم العنف ضد المرأة بالمخيم الواقع في محافظة تعز.

ويشكو اللنازحون بالمخيم من عدم توفر احتياجات أساسية مثل الرعاية الصحية وذلك نتيجة لضعف التمويل.

وتصل المخيم القليل من المساعدات مثل ما أرسلته مؤسسة قطر الخيرية للإغاثة من حزم طعام لأكثر من 800 أسرة تضرروا بسبب الفيضانات في اليمن.