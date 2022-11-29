مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء عن مقتل ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات ليلية بالضفة الغربية المحتلة حيث تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "الشقيقين جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) وشقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً) استشهدا إثر اصابتهما برصاص الاحتلال في قرية كفر عين قضاء رام الله".

كما أعلنت الوزارة عن "استشهاد مواطن آخر متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر، جنوب مدينة بيت لحم".

وأعلنت جمعية الهلال الاحمر بعد منتصف الليل عن اصابة 22 فلسطينيا خلال مواجهات بيت امر.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي ذلك، لكنه قال إن جنوده تعرضوا لهجوم خلال الليل عندما توقفت مركبتان عسكريتان خارج بلدة بيت أمر بالقرب من مدينة الخليل. وأضاف في بيان أن مثيري شغب ألقوا قنابل وأطلقوا أعيرة نارية على جنود ردوا بالذخيرة الحية.

وشهدت البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية غارات مكثفة نفذتها إسرائيل منذ أن نفذ فلسطينيون عدة هجمات في شوارع بمدنها في مارس آذار. وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 فلسطيني منذ بداية العام.