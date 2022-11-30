مونديال 2022: ميسي يقود الأرجنتين إلى ثمن النهائي ووداع السعودية وتونس

عوّضت الأرجنتين بدايتها المتعثرة وبلغت ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها بثنائية على بولندا التي رافقتها إلى الأدوار الاقصائية على حساب المكسيك الفائزة على السعودية 2-1، فيما كانت تونس على وشك تحقيق مفاجأة مدوية بفوز تاريخي على فرنسا حاملة اللقب 1-0، إلا ان هدفاً أسترالياً حرمها بلوغ ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخها.

وأسفرت نتائج الأربعاء عن مواجهة فرنسا حاملة اللقب مع بولندا الأحد المقبل والأرجنتين مع أستراليا السبت. وكانت الجولة الثالثة الأخيرة انطلقت الثلاثاء، وأفرزت مواجهتين بين هولندا والولايات المتحدة، وإنكلترا والسنغال. وبحال فوز الأرجنتين وهولندا سيلتقيان سوياً في ربع النهائي، على غرار إنكلترا وفرنسا.

وكانت الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، بحاجة للفوز لتضمن تأهلها بعد بداية بطيئة شهدت خسارتها أمام السعودية 1-2، قبل ان تعوض امام المكسيك، وقد نجحت في ذلك على استاد 974 بفضل هدفي أليكسيس ماك أليستر (47) وخوليان ألفاريس (67)، فيما أهدر النجم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، ركلة جزاء صدّها الحارس فويتشيخ شتشيزني ببراعة في الشوط الأول، وقال ميسي: "أنا غاضب لاهدار ركلة جزاء لكن الفريق ردّ بقوة بعد ذلك. ادركنا ان الهدف الاول سيغير المعطيات".

حارس مرمى بولندا فويتشخ تشيزني ينقذ ركلة جزاء من الأرجنتيني ليونيل ميسي AP Photo

أما ماك أليستر مسجل الهدف الأول فقال "عواطفنا جياشة. أن أسجّل هدفاً في كأس العالم، هذا حلم يتحقق بالنسبة لي. لعبنا جيداً كفريق وبمزيد من الثقة"، فيما رأى تشيسلاف ميخنييفيتش مدرب بولندا التي بلغت ثمن النهائي لأول مرة منذ 1986 "بلغنا الدور الثاني بعد كل هذه السنوات والمكسيك غادرت هذه المجموعة الصعبة. دعونا نستمتع وما زلنا في المونديال".

روبرت ليفاندوفسكي ، البولندي ، إلى اليمين ، يواجه تحدي الأرجنتيني ناهويل مولينا AP Photo

تشويق في لوسيل

وتصاعدت وتيرة التشويق في المباراة الثانية على استاد لوسيل، حيث كانت السعودية بحاجة للفوز لضمان التأهل، لكن المكسيك استغلت النقص في تشكيلتها وتغلبت عليها 2-1 بهدفي هنري مارتين (48) ولويس تشافيس (52)، مقابل هدف سالم الدوسري (90+5).

وتصدرت الارجنتين بست نقاط مقابل 4 للاكوادور التي تساوت مع المكسيك، لكن تفوّقت عليها لاستقبال هدف أقل. ورغم عدم تسجيلهما، ابتسمت الجولة للنجمين ميسي، اللاهث وراء لقبه العالمي الأول في نهاية مسيرة زاخرة، أصبح فيها أشهر لاعب كرة قدم في العالم مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي ليفاندوفسكي أحد أخطر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ قبل انتقاله أخيراً إلى برشلونة الإسباني.

الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المقدمة ، يتنافس على الكرة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي Ariel Schalit/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وخاضت السعودية المباراة في ظل غيابات بمراكز حساسة، مع انسحاب قائد الوسط سلمان الفرج والظهير الأيسر ياسر الشهراني بسبب الاصابة، فيما افتقدت لاعب الوسط عبد الاله المالكي لايقافه بسبب تراكم الانذارات.

قال المهاجم صالح الشهري: "كان لدينا 4 اصابات (خروج علي البليهي في الشوط الاول) ولاعب موقوف ولاعب التحق للتو بعد الاصابة. أردنا تقديم أفضل ما لدينا ولم نفلح بذلك".

السعودي سالم الدوسري يسجل الهدف الأول لفريقه بتمريرة غالطت حارس المكسيك جيليرمو أوتشوا AP Photo

أما مدربه الفرنسي هيرفيه رونار، فعلّق حزيناً: "لم ندخل في أجواء المباراة في ما يخص النسق السريع. كانوا أفضل منا في الحضور البدني. حاولنا دائماً القتال من أجل الكرة لكن كنا متأخرين. حين تكون مجبراً على الفوز فهل بمقدورك أن تغلق كل المنافذ؟ كان بإمكانهم أن يسجلوا مزيداً من الأهداف والنتيجة لا تعكس مجريات المباراة".

السعودي فراس البريكان يركل الكرة Julio Cortez/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

واللافت ان السعودية التي فازت على الأرجنتين افتتاحاً انهت دور المجموعات في المركز الأخير فيما تصدّرت المنتخب الاميركي الجنوبي.

تونس تودّع بفوز تاريخي على فرنسا

وقبل هاتين المبارتين، كانت تونس على وشك تحقيق مفاجأة مدوية بفوزها التاريخي على فرنسا حاملة اللقب 1-0، إلا ان هدفاً أسترالياً حرمها بلوغ ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخها الأربعاء في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

هدف وحيد لأستراليا منحها الفوز على الدنمارك، أدى إلى الاطاحة بتونس التي حققت انجازاً متأخراً بالفوز على فرنسا حاملة اللقب 1-0. ورغم خوض فرنسا، بطلة 1998 و2018، المباراة بتشكيلة رديفة واجراء تسعة تغييرات بعد ضمانها التأهل اثر الجولة الثانية، إلا أن "نسور قرطاج" خرجوا بفوز تاريخي هو الأول على فرنسا القوية والثالث في تاريخهم في النهائيات بعد المكسيك 3-1 عام 1978 وبنما 2-1 عام 2018.

التونسي عيسى العيدوني، يمين ، يتنازع الكرة مع الفرنسي دايوت أوبيكانو AP Photo

فوز تونس بهدف ابن جزيرة كورسيكا وهبي الخزري (58)، كان سيمنحها بطاقة التأهل الأولى في تاريخها إلى الأدوار الاقصائية بحال تعادل أستراليا والدنمارك، لكن ماثيو ليكي كان له رأي آخر ومنح "سوكِروز" هدف الفوز (60).

التونسي محمد علي بن رمضان ، يسار ، يتصارع على الكرة مع الفرنسي راندال كولو مواني AP Photo

قال الخزري أول لاعب إفريقي يسجل في ثلاث مباريات متتالية خاضها أساسياً بعد بلجيكا وبنما عام 2018 وفرنسا 2022: "كمنافسين أردنا التأهل. هذا الفوز جيد لأننا اظهرنا وجهنا الحقيقي واننا قادرون على تقديم أمور جميلة. نحن نادمون على أول مبارتين (تعادل مع الدنمارك وخسارة أمام أستراليا) لأننا قادرون على تقديم الأفضل. لدينا مجموعة متضامنة ومتلاحمة. خائبون لانه كان يجب ان نحقق ما هو افضل في اول مبارتين".

التونسي عصام الجبالي يسدد بالرأس الكرة أمام الفرنسي أوريلين تشواميني Christophe Ena/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وتصدرت فرنسا المجموعة بست نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا التي خسرت أمامها 1-4 افتتاحاً، ليلتقي الديوك في ثمن النهائي وصيف المجموعة الثالثة وأستراليا بطلها.

التونسي وهبي الخزري يسجل الهدف الافتتاحي لفريقه AP Photo

شرح مدافعها إبراهيما كوناتيه "نحن محبطون وأنا لا أحب الخسارة. تونس تستحق الفوز. يجب ان نركز على المباراة التالية لانه لن يكون هناك هدايا بعد الآن. لدينا النوعية المناسبة ولم نكن في المستوى".

أما المدرب ديدييه ديشان فقال متحسراً "واجهنا صعوبات، بسبب خيارات اتخذتها، لكننا خضنا مبارتين قويتين في أربعة أيام، لذا منحت الفرصة للاعبين آخرين". وكانت الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات انطلقت الثلاثاء، وأفرزت مواجهتين في ثمن النهائي حتى الآن بين هولندا والولايات المتحدة، وإنكلترا والسنغال.