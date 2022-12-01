السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية حكومية لبناء سفن حربية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر يوم الخميس أن وزارة الدفاع وقعت مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية المملوكة للدولة يوم الأربعاء لبناء سفن قتالية للقوات البحرية الملكية السعودية.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة".

ووفقاً للاتفاق ستقوم الشركة الإسبانية "بتوطين ما يصل إلى 100بالمئة من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030".

حضر مراسم التوقيع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو.