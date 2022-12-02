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رياضة

شاهد: ردود فعل الشارع الفلسطيني بعد فوز المنتخب المغربي

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بقلم:  يورونيوز
مشجعون يرفعون علمًا كتب عليه "فلسطين حرة" خلال مباراة كأس العالم بين تونس وأستراليا في الدوحة.
مشجعون يرفعون علمًا كتب عليه "فلسطين حرة" خلال مباراة كأس العالم بين تونس وأستراليا في الدوحة.   -   حقوق النشر  Luca Bruno/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

سادت أجواء من السعادة والسرور في القدس المحتلة ومدن مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي الخميس ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي. ويتابع الجمهور الفلسطيني مبارايات كأس العالم من الدوحة بفخر، لاستضافة دولة عربية لأول مرة كأس العالم وبأجواء حماسية.

ويحظى أسود الأطلس على تشجيع فلسطيني كبير، لأدائه الرياضي خلال المباريات الثلاثة التي خاضها، وأيضا بمشاعر التقدير والاعتزاز لوجود فريق عربي في المنتخبات المشاركة في البطولة. 

ويقول أحد المشجعين في القدس المحتلة:" "نحن سعداء بفوز جيراننا العرب، المغرب، إنه رائع وشرف لنا جميعاً في المونديال تأهله للدور 16 ، فخورون بالمغاربة وملكهم، مبروك ".

وتقول مشجعة ضمن مجموعة من السيدات يحملن أعلام للمغرب: "نشاهد مباراة المغرب ونتمنى لهم التوفيق وأن يفوزوا في المباراة القادمة من هنا مدينة القدس".

ويوضح مشجع آخر: "في الواقع، كنا نتابع المباراة كما لو كنا هناك، قلوبنا معهم، إنه فريق عربي له مكانة خاصة في قلوبنا. ونتمنى لهم حظًا سعيدًا."

وتداول كثيرون تغريدات وثقت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي للاعب المغربي جواد الياميق وهو يرفع علم فلسطين خلال احتفاله بترشح منتخب المغرب، وفيديو آخر للاعبين من المنتخب المغربي وهما يحملان العلم الفلسطيني احتفالا مع الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب.

المصادر الإضافية • أ ب