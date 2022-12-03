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عمان

الأسطول الأمريكي الخامس يعترض سفينة صيد تهرّب ذخيرة في خليج عُمان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون في خليج عمان - أرشيف
حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون في خليج عمان - أرشيف   -   حقوق النشر  أ ب

قال الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية يوم السبت إنه اعترض سفينة صيد تهرب "أكثر من 50 طنا من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ" في خليج عُمان في ممر بحري من إيران إلى اليمن في الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

وأضاف في بيان "أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر (إي.إس.بي 3) البحرية الاستكشافية اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، مما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأمريكي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الأسطول الأمريكي الخامس الرابض في مياه الخليج عن اعتراض شحنات من المواد المتفجرة يعتقد أنها آتية من إيران وغالبا ما تشتبه واشنطن في أنها موجهة لجماعة الحوثيين في اليمن حيث قد تستعمل في تزويد صواريخ باليستية متوسطة المدى.

المصادر الإضافية • رويترز