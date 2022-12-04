مونديال قطر: انجلترا تزيح السنغال (3-0) في مباراة التأهل إلى ربع النهائي

بلغت إنجلترا الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها على السنغال ثلاثة مقابل صفر (3-0) الأحد، في الدور ثمن النهائي على ملعب البيت في مدينة الخور. وافتتح جوردان هندرسون التسجيل لمنتخب "الاسود الثلاثة" (في الدقيقة 38).

الإنجليزي جوردان هندرسون يسجل الهدف الافتتاحي لفريقه AP Photo

ثم وقّع القائد هاري كاين، أفضل هدّاف في روسيا 2018، أخيرًا على هدفه الأول في قطر في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل للشوط الأول.

هاري كين لاعب إنجلترا يسجل الهدف الثاني لفريقه حسن عمار/أ ب

وبعد عودة اللاعبين من حجرة الملابس، وتحديدا في الدقيقة 57، أضاف اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا الهدف الثالث.

بوكايو ساكا الإنجليزي يسجل الهدف الثالث لفريقه أمام حارس السنغال إدوارد ميندي أ ب

وبتسجيل جوردان هندرسون (38)، هاري كاين (45+3) وبوكايو ساكا (57) أهداف إنجلترا، يكون قد سجل لها ثمانية لاعبين مختلفين حتى الآن، بينهم كاين الذي فكّ صيامه بعد أن أحرز في روسيا 2018 لقب الهداف (6) ورفع رصيده إلى 52 هدفاً دولياً، بفارق هدف عن صاحب الرقم القياسي واين روني.

قال كاين بعد الفوز: "3-0 أمام فريق جيد، تهانينا للشبان، الذهنية قوية منذ البداية وترجمنا فرصنا متى أتت. ثلاث مباريات دون أن تهتز شباكنا هو أمر هام".

الحكم المساعد كاثرين نيسبيت من الولايات المتحدة على أرض الملعب قبل مباراة كرة القدم في دور الـ16 بين إنجلترا والسنغال Abbie Parr/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

ويتابع "الأسود الثلاثة"، الباحثون عن أول لقب كبير منذ 56 سنة، مسارهم التصاعدي، فبعد سنوات من الابتعاد عن المباريات المتقدمة الحاسمة، بلغوا نصف نهائي مونديال 2018 ثم خسروا نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي أمام إيطاليا بركلات الترجيح. وستواجه إنجلترا في دور ربع النهائي على الملعب ذاته السبت المقبل فرنسا، الفائزة على بولندا بنتيجة 3-1.