برنار أرنو يزيح إيلون ماسك لفترة وجيزة من صدارة أكبر الثروات في العالم

احتل الفرنسي برنار أرنو الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم أش" LVMH الفاخرة وعائلته مرتبة الصدارة لفترة وجيزة الأربعاء في تصنيف فوربس لأكبر الثروات في العالم مع 185 مليار دولار، متقدما على الأميركي إيلون ماسك رئيس شركة تسلا وسبايس اكس وتويتر.

كان رجل الأعمال الفرنسي البالغ من العمر 73 عاما وعائلته لفترة وجيزة في صدارة الترتيب الذي نشر عبر الإنترنت بسبب تراجع ثروة ماسك ويعود ذلك للانخفاض الحاد في أسهم تسلا الاربعاء في بورصة نيويورك.

احتل برنار أرنو المركز الأول في هذا الترتيب لبضع ساعات في ايار/مايو 2021.

ارتفعت ثروة الملياردير الفرنسي مؤخرًا بفضل تحسن نتائج LVMH ، الشركة الرائدة عالميًا للمنتجات الفاخرة والتي وصل صافي أرباحها إلى 12 مليار يورو في عام 2021.