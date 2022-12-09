مونديال قطر: الأرجنتين تزيح هولندا وتتأهل إلى دور نصف النهائي بفضل ركلات الترجيح

تأهل منتخب الأرجنتين أمام هولندا، بفضل ركلات الترجيح إلى الدور النصف النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، وكانت المباراة انتهت إثرانتهاء شوطين إضافيين بنتيجة التعادل هدفين من الجانبين (2-2) الجمعة على ملعب لوسيل.

وسجل للارجنتين ناهويل مولينا (35) وقائدها ليونيل ميسي (73 من ركلة جزاء) ولهولندا البديل فاوت فيخهورست (83 و90+11). وتلعب الأرجنتين مع كرواتيا وصيفة نسخة 2018 التي تغلبت على البرازيل حاملة اللقب خمس مرات بركلات الترجيح 4-2 (1-1).

وكان مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني قرر اللعب بتشكيلة أكثر دفاعية في المباراة المرتقبة ضد هولندا في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، في حين أجرى نظيره لويس فان خال تغييرًا واحدًا في خط المقدمة.

الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمى الحارس أندريس نوبيرت. AP Photo

ودفع سكالوني بالمدافع ليساندرو مارتينيس بدلا من المهاجم أليخاندرو بابو غوميس مقارنة بالمباراة ضد أستراليا في ثمن النهائي. أما فان خال فقام أيضًا بتغيير وحيد في خط المقدمة مشركًا ستيفن بيرخفين بدلا من ديفي كلاسن.

الأرجنتيني ناهويل مولينا يسجل الهدف الأول في مرمى الحارس الهولندي أندريس نوبيرت Ricardo Mazalan/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وقاد ليونيل ميسي هجوم الأرجنتين الى جانب خوليان ألفاريس في مسعاه لبلوغ نصف النهائي والابقاء على حلم التتويج بالقب العالمي. وبلغت الأرجنتين الطامحة للقب ثالث في تاريخها وأول منذ 1986 الدور ربع النهائي بفوزها على أستراليا 2-1 بهدف كل من ميسي وألفاريس.

أما هولندا فتفوقت 3-1 على الولايات المتحدة خاضت مباراتها بعد أن أخرجتها الأرجنتين وميسي من نصف نهائي مونديال البرازيل 2014 بركلات الترجيح. ويلعب الفائز مع كرواتيا التي أقصت البرازيل بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1.