English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
كوريا الجنوبية

أمريكا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
عناصر من القوات الأمريكية
عناصر من القوات الأمريكية   -   حقوق النشر  رويترز

دشنت القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية وحدة قوات فضائية جديدة في الوقت الذي تكثف فيه الدولتان الحليفتان جهودهما لتطوير سبل مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية.

والقوات الفضائية الأمريكية في كوريا هي المكون الثاني في الخارج في هذا المجال من القوات الفضائية وتضطلع بمهمة مراقبة ورصد وتتبع الصواريخ إضافة إلى تعزيز القدرات الفضائية للجيش بشكل عام.

POOL/via REUTERS
صورة شعار القوة العسكرية الأمريكية للفضاءPOOL/via REUTERS

واستضاف الجنرال بول لاكاميرا قائد القوات الأمريكية في كوريا مراسم في قاعدة أوسان الجوية في مدينة بيونغتايك بكوريا الجنوبية لتدشين الوحدة الجديدة التي سيقودها اللفتنانت كولونيل جوشوا مكوليون.

وجاء التدشين في وقت تسعى فيه سيول وواشنطن لتعزيز التعاون الأمني لردع كوريا الشمالية التي أجرت اختبارات هذا العام لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول للبر الرئيسي في الولايات المتحدة.

كما أسست القوات الجوية لكوريا الجنوبية وحدتها الفضائية الخاصة هذا الشهر لتعزيز قوتها في هذا المجال وقدراتها على تنفيذ العمليات مع القوات الفضائية الأمريكية.

المصادر الإضافية • رويترز